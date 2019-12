Topbaş'ın çılgın proje öngörüsü!

T24

Başbakan Tayip Erdoğanın kamuoyuna tanıttığı Kanal İstanbul projesiyle Marmara Denizi Karadeniz'e bir kanalla bağlanması planlanıyor. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kanal İstanbul'un yankıları sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş projeye ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.CNBC-e yayınına katılan Topbaş, 'çılgın proje'nin işsizlik problemini ortadan kaldıracağını belirtti.Topbaş şunları söyledi: "Bu yerler gerçekleştiği zaman İstanbulda belki işsizlik kalmaz. Çünkü düşünün 2.5 milyon insana hizmet verecek alanda en az bunun yüzde 10-20'si kadarının çalışan insan olduğunu düşünün. İnşaat sırasında çalışan insan sayısını düşünün. Bu inşaata malzeme üreten 270 kalem tekstilinden inşaat malzemesine kadar düşünün ve bunların üretim firmalarını düşünün."Topbaş, kentsel dönüşüm projelerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Kentsel dönüşümü yapmazsak her an deprem korkusu yaşarız" dedi.Anadolu'da Kartal bölgesinde yapılan yatırımların devam edeceğine dikkat çeken Topbaş, Anadolu yakasında kurulacak yeni şehrin de Kartal'ın kuzeyinde bir bölgede olabileceğinin sinyalini verdi.Topbaş şöyle konuştu: "Kartal bir kentsel dönüşüm alanı. Ama bunun daha kuzeyinde yukarılarında bir yerde üzerinde şu an çalışıyoruz. Havzayı etkilemeyen, ormanları rahatsız etmeyecek şekilde bir bölge tespiti yapılıyor."