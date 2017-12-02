Topbaş'ın bir projesi daha iptal edildi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Havaray ve Haliç Sualtı Karayolu Tüneli projelerinin ardından Haliç’in iki yakasını birleştirmesi planlanan 'Pierre Loti-Miniatürk' projesi ihalesi de iptal edildi.

Habertürk'ün haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş döneminde planlanan bir projeyi daha iptal etti. Haliç’in iki yakasını birleştirmesi planlanan 'Piyer Loti-Miniatürk' teleferik hattı ihalesi iptal edildi. Teleferik ihalesinin iptal gerekçeleri arasında aynı bölgede yapılması planlanan, 'Haliç Leonardo da Vinci Yaya Köprüsü’nü olumsuz etkilemesi' ihtimali de yer aldı.

Topbaş'ın iptal edilen 3. projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Kadir Topbaş’ın, Sefaköy-Başakşehir havaray ve Haliç sualtı karayolu tüneli projelerinin iptal edilmesinin ardından Piyer Loti-Miniatürk teleferik projesi Topbaş’ın iptal edilen 3. prestij projesi oldu. Projeyle Eyüpsultan Piyer Loti Tepesi’nden, Haliç’in diğer yakasında bulunan Miniatürk’e uzanan bir teleferik hattı yapılması planlanıyordu.

Bölgenin turizmine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülerek hazırlanan teleferik ihalesinin iptal gerekçesi ise dikkat çekici. Ünlü ressam ve mimar Leonardo da Vinci’nin, Haliç için tasarladığı köprü projesi, ihalenin iptal gerekçesi arasında yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç teleferik ihalesinin iptal gerekçesinde şöyle denildi:

“Eyüpsultan- Piyer Loti-Miniatürk teleferik hattında bulunan 6 No.lu direğin ‘Haliç Leonardo da Vinci Yaya Köprüsü Avan Projesi’ kapsamında yapılması planlanan köprü projesini olumsuz etkilemesi sebebiyle söz konusu 6 No’lu direğin köprü ile Mevlevihane arasında konumlandırılmaması talep edilmiştir. Yapılması planlanan yaya köprüsü ile entegrasyonlarının doğru yapılması ile ilgili oluşan gereklilikten dolayı Eyüpsultan- Piyer Loti-Miniatürk teleferik hattı projesindeki proje revizyonu gerekliliği hasıl olmuştur.

Yapılacak proje revizyonlarının inşaat süresi yanında, yapım maliyetlerini de değiştireceği öngörülmekte. Bu nedenle kesin projelerinin yeniden değerlendirilerek tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu proje revizyonlarının teleferik sisteminin tamamına etkisi göz önüne alındığında, projenin mevcut halinin uygulamasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 5 Temel İlkeler gereği ‘ihtiyaçların uygun şartlarla, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli’ kullanılmaması sonucu doğurabileceği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.”

İkinci kez iptal edildi

İBB’nin 2016 Ekim ayında açtığı teleferik ihalesini Avusturya ve Türk firması ortaklığı 18.4 milyon Euro’ya kazanmış, ancak İBB ihaleyi aradan 2 ay geçtikten sonra iptal etmişti. Belediye aynı hat için 2017 Eylül ayında ikinci kez ihale açtı. Bu kez Avusturyalı firma ve Türk ortağı ikinci ihaleye itiraz etti. Kamu İhale Kurumu ise iki şirketin yaptığı itirazı reddetti.