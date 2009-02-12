Topbaş'ı zor durumda bırakan belge

Topbaş'a 'özel asfalt' yapıldı

Büyükşehir sınırında değil demek istedim



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, önceki gün CNN’de Ahmet Hakan’ın sunduğu ’Tarafsız Bölge’ programında, Kiler Holding’in yaptırdığı gökdelenin Şişli sınırlarında olduğunu iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, yapının Kağıthane Belediyesi’nden alınan ruhsatını göstererek yanıt verdi.Topbaş’ın CHP’yi iftirayla suçladığını hatırlatan Tekin, "Sayın Topbaş milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyor. Topbaş’ın İstanbul’dan haberi yok. İstanbul’u bilmiyor. Ya da yapının sıkıntılı olduğunu bildiği için topu başka belediyeye atmaya çalışıyor. Halbuki inşaatta asılı bulunan tabelada Kağıthane Belediyesi’nin verdiği ruhsat bulunuyor" diye konuştu.Nurettin Sözen’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Kiler Holding’in inşaat yaptırdığı alandaki emsalin 3 olduğunu ve Başbakan’ın döneminde ise bunun 2.5’a indirildiğini belirten Tekin, "Sayın Topbaş katıldığı programda emsalden Sözen’i sorumlu tuttu. Emsal 2.5 olursa 25 bin, 3 olursa 30 bin metrekarelik inşaat yapılabilir. Allah aşkına şu binaya bir bakın 150 bin metrekare inşaat nasıl yapılabiliyor?" dedi. Topbaş’ı "Başbakan’ın kötü bir fotokopisi" olarak niteleyen Tekin, "Hep iftira, hep iftira. Sayın Topbaş’ın kendisi de mimar. Kendi tayin edeceği mimarlara bu yapıyı inceletip, ölçtürelim. Eğer yapı 25 bin metrekare çıkarsa ben siyaset yaşamıma son vereceğim. Acaba tersi çıkarsa kendisi ne yapacak" diye konuştu.CHP İl Başkanı Gürsel Tekin’in, Kiler Holding’e ait gökdelenin Topbaş’ın söylediği gibi Şişli değil Kağıthane Belediyesi’nden alındığına yönelik itirazı üzerine Topbaş, "Ben binanın Büyükşehir sınırlarında olmadığını söylemek istedim. Binanın ilk ruhsatı Şişli’den verildi. İki belediye arasındaki anlaşmazlık sonrasında bölge Kağıthane sınırlarında kaldı" dedi. CHP’lilerden binaya yönelik iddialarını, İETT arazisi gibi yargıya götürmelerini isteyen Topbaş, "Sayın Sözen döneminden gelen bir imar durumu. Başbakanımız döneminde bu arazinin emsali düşürülmüş. Kendileri temcit pilavı gibi tekrar tekrar gündeme koyuyorlar. Daha önce Büyükşehir Meclis üyeliği yapan insan olarak da bunları takip edebilirlerdi" diye konuştu. (HÜRRİYET)