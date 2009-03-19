Topbaş'a yeni sorular sordu

CHP' nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim turu kapsamında Hak - İş'i ziyaret etti. Ziyaret öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın " Artık onu ciddiye almayacağım" sözlerine cevap verdi.



"Daha önce sorular sorduk. Hiçbir soruya yanıt vermedi. Daha önce tek bir soru sordum. Hiçbir yanıt vermedi. Yanıt veremez zaten. Bizim yine Euro Asfalt frmasıyla yapılan sözleşmenin ne olduğunu tekrar kendisine sorduk. Yine yanıt veremiyor. Ciddiye alınıp alınmama olayı değil. İstanbullular adına soruyoruz bu soruyu. Yani İstanbullular adına soru soruyoruz. Bize bir yanıt versin. Hadi ben sormuş olmayayım. Siz sorun gazeteci olarak " diye konuştu.



Ardından Kılıçdaroğlu sorusunu tekrarladı ve " Euro Asfalt firmasıyla yapılan sözleşme nedir ? Nasıl yaptınız ? Kim tarafından yapıldı bu sözleşme ? Asfaltın kalitesini ne kadar düzelttiniz ? " diye sordu.



Topbaş'a üslup tavsiyesi



İDO ile ilgili sorduğu soruya, Topbaş'ın " Ben yanıtımı verdim. İnternet sitesinden yayınladım. Baksaydılar" cevabını vermesi hatırlatılan Kılıçdaroğlu, verdiği yanıtta akaryakıt ve işçi ücretleri diyor. Akaryakıt ve işçi ücretleri de kanunen kabul edilmeyen gider sayılmaz zaten. Onlar yasaların öngördüğü gider. Onun belgelerini açıklasın. Açıklayamaz yine " diye konuştu.



Bir gazetecinin Topbaş'ın " Kafasına takmış İDO'yu İstanbullular da seçimden sonra takacak" sözlerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, " İşte üslup diyorsunuz. Kendi üslubunu gösteriyor. Biz kendisine efendice soru soruyoruz. Yanıt vermiyor. Şimdi yanıt vermedği sorulara " Efendim ben onu ciddiye almıyorum" diyerek kurtulmaya çalışıyor. Hiç kurtulmaya, saklanmaya , kaçmaya arzusu olmamalı. Onun temel arzusu hedefi İstanbulluları bilgilendirmek olmalı. " dedi.



'Kim bu firma?'



Kendisinin İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Topbaş'a yine bir soru yöneltti. Kılıçdaroğlu, "283 trilyon nedir ? Nereye harcandı ? Amerikan firmasıyla işbirliği yapıyorsunuz asfalt konusunda. Ne oluyor da özel bir firmadan danışmanlık hizmeti alıyorsunuz ? Kim bu firma ? Bu firnaya kaç milyon euro para ödediniz ? " diye soru sordu. Beni ciddiye alır almaz o onun bileceği konu. Ben soru sormaktan vazgeçmeyeceğim. Benim sorularım çok açık ve net. " diye konuştu. Kılıçdaroğlu Topbaş'ın kendisinin sorduğu sorulara açık ve net yanıt vermesi isteğini de yineledi.



'Monoray'ın maliyetini biliyoruz'



Kadir Topbaş'ın Kılıçdaroğlu'na monoray ile ilgili bir soru sorduğunu hatırlatan bir gazeteciye de cevap veren Kılıçdaroğlu, " Hiç mereklanmasınlar. Hem maliyetini biliyoruz. Nasıl yapıldığını biliyoruz. Bunalrın hepsini biliyoruz. Metrodan daha ucuz.Daha fazla yolcu taşıyorsunuz. Bütün bunların hepsi çok açık. Dünya yapıyor. " diye konuştu. Topbaş'ın monoray sistemin pahalı olduğunu iddia ettiğine karşılık ise, Kılıçdaroğlu, " Yer altına mı iniyor monoray ? Maliyetlerini açıklasın . Bakalım kaç lira ? " dedi.



'Miting alanı konusunda adaletli davranılmadı'



Hafta sonu yapılacak mitingle ilgili kura çekildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, " Normalde adaletli davranılsaydı önce biz başvurduğumuza göre, bizim başvurumuza göre yanıt vermeleri orayı bize tahsis etmeleri gerekirdi. Ama bu yapılmadı. Ama buna da itiraz etmiyoruz. Bize verilen yer verildi. Ona da Saadet Partisi itiraz ediyor. Ama sonuçta yönetim bu sorunu çözmek zorunda. " şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin Çağlayan'ı miting alanı olarak istemesiyle ilgili ise "Olabilir. O idareyle kendi sorunları. İdareyle sorunlarını çözerlerse bizim açımızdan bir sorun yok. " dedi.



Vakit muhabirine yanıt: Pisliğe basmak istemem



Vakit muhabirinin Kılıçdaroğlu'na kızının Vakıfbank'a sınavsız Hukuk Müşaviri olarak atanmasıyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna " Hayır bir açıklama yapmaya gerek var mı ?Vakıfbank kimi sınavla alıyor ? Biliyor musunuz ? Vakıfbank'ın sınavla eleman aldığını biliyor musunuz ? Bilmiyorsanız niye soruyorsunuz ?" diye sordu.

Muhabirin " Sınavsız alınmaz bence" cümlesine sinirlenen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:





"Bir soru soracaksanız oturup adam gibi araştıracaksınız . Adam gibi araştırmadan, sırf böyle muhalefet olacağım diye olmaz.. Vakit gazetesi değil mi ?

Sizin ne tür haber yaptığınız ben biliyorum. Ne kadar yalan yanlış haber varsa yapıyorsunuz. O nedenle Vakit gazatesinin sorularını yanıtlamıyorum. Ben yolda yürürken pisliğe basmak istemem. Vakit'in sorularını da böyle görüyorum. "

