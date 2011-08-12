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Yaşam

Topbaş'a verilen yetki uzatıldı İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2011 23:36

-Topbaş'a verilen yetki uzatıldı İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İGDAŞ A.Ş'nin özelleştirilme ihalesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a verilen yetki 2 yıl daha uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 6. seçim dönemi 3. toplantı yılı Ağustos ayı son birleşimini gerçekleştirdi.  Meclis gündemindeki 222 nolu raporda, ''İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İGDAŞ A.Ş hisselerinin yüzde 100'ünün satış yöntemi ile özelleştirilmesi, satışın blok satış sureti ile gerçekleştirilmesi ve ihaleye çıkılması kararlaştırılmıştır. Ancak, global sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar ve bunların Türkiye sermaye piyasasına ve yatırımcılara muhtemel etkilerinin belirsiz olması ve şehir içi doğalgaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren başka Büyükşehir Belediyesi iştiraki diğer bir şirketin özelleştirme ihale sürecinin devam etmesi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İGDAŞ A.Ş hisselerinin satışına dair özelleştirme ihalesine çıkılması ertelenmiş olup, söz konusu etkenlerin gelişimine göre İGDAŞ A.Ş hisselerinin satışına dair özelleştirme ihalesi süreci yürütülecektir'' ifadelerine yer verildi. Raporda, ihale sürecinin yürütülmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a verilen yetkinin 2 yıl daha uzatılması istendi. Komisyon raporu, mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

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