Topbaş'a cevap: Hayır, meydanlarda ağaca ihtiyaç var

Peyzaj mimarı Faruk Dığış, Kadir Topbaş’ın meydanlarda ağaç olmaz şeklindeki iddiasını, “talihsiz bir açıklama” olarak değerlendirdi. Dığış’a göre, "İstanbul meydanlarındaki yeşil alanlar yeterli değil, daha fazla ağaca ihtiyaç var. Kent meydanı yaratmak ise anlamsız beton yüzeyler yaratmak anlamına gelmemeli." İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın “Meydanlarda ağaç olmaz. Ama bizim insanlarımız meydanda da ağaç istiyor. Dünyanın gelişmiş kentlerinin meydanlarına bakınız, ağaç yoktur” şeklindeki açıklamasını peyzaj mimarı Faruk Dığış bianet’e değerlendirdi.

Ebru Tönel'in haberine göre, Dığış, dünyadaki kent meydanlarında ağaç olduğunu, sadece Avrupa’daki tarihi meydanlarda ağaç miktarının yoğun olmadığını belirterek, Topbaş’a karşı çıktı. Avrupa kentlerinde kişi başına düşen aktif yeşil alanın otuz beş ile elli metrekare arasında değiştiğini, İstanbul’da bu oranın üç ile beş metrekareye düştüğünü sözlerine ekleyen Dığış, “Şehir içindeki en ufak yeşil dokuya bile ihtiyacımız var. Dünyadaki meydan düzenlemelerinde Topbaş’ın bahsettiği uygulama yok. Aksine var olan yeşil alanlarla insanlar yetinmeyip, dikey bahçe ve yaşayan duvar kavramlarını ortaya çıkarttılar. Dünyadaki belediyeler mümkün olduğunca ekolojik bir şehirleşmeye imkân verecek düzenlemeler yapmaya çalışıyor” dedi.

Dığış’a göre, meydan düzenlemeleri mevcut ihtiyaçlara doğrultusund ve yeşil alanlar korunarak yapılmalı. Belediyenin uygulamalarının sorunlu olduğunu belirten Dığış, “Hiçbir yönetim elindeki yetmiş, seksen yaşındaki ağaçları kesip onun yerine üç beş yaşındaki fidanları meydana yerleştirmez. Avrupa’nın hiçbir yerinde böyle bir düzenleme yok. Taksim Meydanı yayalaştırma adı altında anlamsız, fonksiyonsuz bir beton kütleye dönüştürüldü. Dünyanın hiçbir yerinde tarihi kent meydanlarında otoyol bariyeri kullanılmaz. Meydanın etrafı otobanlarda kullanılan bariyerlerle dolduruldu” ifadesini kullandı.

Taksim Meydanı (İstanbul)

Union Meydanı (New York)