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Politika

Topbaş'a 'özel asfalt' yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Sultangazi'de geçeceği yoldaki çukurlar asfaltla kapatıldı

12 Şubat 2009 02:00

İstanbul'da seçim gezileri sıklaştı adayların birbirine yönelik salvoları sürüyor. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, işadamı Cihan Kamer'le ilgili sorulara kızarken, CHP İl Başkanı Gürsel Tekin'in de siyaseti bırakmasını istedi. Sultangazi'de Topbaş'ın geçeceği yoldaki çukurlar asfaltla kapatıldı. 

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Kadir Topbaş Sultangazi'deki seçim gezisi boyunca binlerce karanfil dağıttı.

Topbaş, 3 saatlik turda hem sokaktakilere hem de üst katlardakilere bıkmadan usanmadan karanfil ulaştırdı.

Seçim turunda gördüğü ilgiden Topbaş'ın yüzü gülüyordu.

Topbaş'a Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve gelini Sema Erdoğan'ın iş ortağı Cihan Kamer'e ilişkin bir soru soruldu. Bunun üzerine Topbaş'ın yüzü değişti, sinirlendi.

Topbaş, "Dostumuz, arkadaşımız. Ticari ilişkimiz yok. Ticari ilişki olsa ne yazar, olmasa ne yazar" dedi.

Topbaş'ı kızdıran ikinci soru ise, AK Parti milletvekili Vahit Kiler'e Gökdelen inşaatında 1 milyar dolarlık rant sağlanığı iddiasıydı.

Kadir Topbaş iddiayı ortaya atan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e yüklendi, istifaya çağırdı.

Başkan Topbaş seçim gezisinde hızlıydı, İsmetpaşa mahallesine beklenenden erken geldi. O geldiğinde de mahallede son hazırlıklar bitmemişti. Belediye ekipleri asfalt dökerden yakalandılar Topbaş'a.

Topbaş partililerle görüşürken işçiler de 'kaşla göz arasında' bitirdiler işlerini. Çalışma en çok da belediye ekiplerinin yolunu gözleyen mahalleliyi mutlu etti: "Başkan için düzeltiyorlar, yoksa gelmezlerdi."

Bir kaç dakika sonra seçim bürosundan çıkan Topbaş, asfaltın üzerinden geçerek İsmetpaşalıları selamladı, asfaltın kendisi için yapılmadığını, belediyenin işi olduğunu söyledi.

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