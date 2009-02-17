Topbaş'a '1 günde 230 imar' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Eylül 2007 tarihli toplantısında bir günde 230 imar tadilatı dosyasının onaylanmasını soruşturuyor.



Vatan gazetesinin 21 Ağustos 2008’de manşetten duyurduğu haberde, CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ'a göre meclis üyeleri hiç okumadıkları dosyaları bir günde onaylamış ve büyük rant yaratılmıştı.



Çete suçlaması



Sağ’ın Vatan'da yer alan bu açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusundu bulunuldu. İhbarı yapan kişinin kimliği bilinmiyor. Ancak kayıtlara ihbarda bulunanın adı ’Saçı Bitmedik Yetimler’ olarak geçti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 347 üyesi hakkında çete oluşturarak görevi kötüye kullanmak ve menfaat temin etme iddiasıyla yapılan ihbar dilekçesinde Sağ’ın açıklamalarından alıntılar yapıldı. Dilekçe’de “347 adet meclis üyesi birlikte hareket ederek (Çete kurarak) içeriğini bilmedikleri toplam 600 sahifelik raporları oylayarak kabul etmişlerdir. Bu durum şekil olarak doğru olabilir. Ancak bu durum yasal değildir. Yapılan oylama sonuçları hukuki değerden yoksundur” denildi.



İmza: Yetimler



İhbar dilekçesinde bu olaydan ötürü elde edilen rantın 15 milyar dolar olduğu kaydedildi ve 347 meclis üyesinin tespiti ile haklarında soruşturma başlatılması ve cezalandırılmaları için kamu davası açılması talep edildi. Dilekçenin imza bölümünde ise yalnızca YETİMLER diye yazdığı dikkat çekti.



İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma açabilmek için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlığın soruşturmaya onay vermesinin ardından 30 Ocak 2009 tarihinde İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdiği bir yazı ile, konunun araştırılmasını ve bilgi verilmesini istedi.



Vali Yardımcısı Derviş Ahmet Set imzalı yazıda ’Konunun araştırılarak sonucunun Bakanlık Makamına sunulmak üzere, Valiliğimiz görüşüne esas teşkil edecek Başkanlık görüşünün Valiliğimize bildirilmesini rica ederim’denildi. Valilikten gönderilen bu yazı Belediyenin savunmasının alınması anlamına geliyordu. Savunma İçişleri Bakanlığı’na ulaştıktan sonra soruşturmanın açılıp açılmaması konusunda nihayi karar verilecek.



Arif Sağ'ın yeğeni



Ünlü sanatçı Arif Sağ’ın yeğeni olan Hüseyin Sağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin üyesi. Sağ, imar planlarıyla büyük rant oyunlarının oynandığını iddia ediyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri dağılımı:



AKP: 222

CHP: 74

ANAP: 18

DYP: 12

FP: 3

SHP: 1

BAĞIMSIZ: 17

Toplam: 347



5 saniyede bir dosya geçti



CHP’lİ Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, oylama esnasında yeterli zaman verilmediği gerekçesiyle itiraz etmiş ve şunları söylemişti “Sayın Başkan, saat 13.55’te raporlar geldi bizim grubumuza. Bilmiyorum AKP’li arkadaşlarımıza da gitti mi? Saat 15’te buraya girdik. Ben raporları saydım; 230 tane, 636 sayfa. Tek tek okumadan çevireyim dedim, ona bile yetişemedim. Yani bu özellikle mi yapılıyor? Benim 636 sayfayı 55 dakikada okumama imkan yok. Hiçbir arkadaşım da okuyamaz. Benim denetleme hakkımı engelliyorlar bunu geç göndererek. Lütfen Sayın Başkanım buna bir el koyun. Raporları bölsünler.”



Sağ’ın bu itirazını dinleyen Meclis 1’inci Başkanvekili Ahmet Selamet ise açıklamalarını zabıtlara geçirmekle yetinmiş, imar tadilatı hızla onaylanıp meclisten geçmişti.



Hüseyin Sağ, meclisteki imar tadilatlarının oylamasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Sağ, meclisten son 4 yıl içinde 4 bin rant dosyası geçtiğini ve oylama sırasında imar raporlarını okumaya fırsat kalmadığını iddia emişti. Bir günde eller inmeden 230 dosyanın geçtiğini hatırlatan Sağ, “Ben de bugüne ’Kanlı cuma’ adını taktım” demişti.

Bu da küçük bir hesaplama yapıldığında 5 saniyede 1 dosyanın oylamadan geçtiği anlamına geliyordu.

