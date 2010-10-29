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Yaşam

TOPBAŞ: ''ZAM MAKUL ORANDA'' İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2010 16:35

-TOPBAŞ: ''ZAM MAKUL ORANDA'' İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ulaşıma yapılan yüzde 10'luk zammın makul bir oran olduğunu belirterek, zammı minimum ölçüde tuttuklarını bildirdi. Topbaş, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Cumhuriyet Bayramı kutlama programının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gazetecilerin yüzde 10'luk ulaşım zammıyla ilgili soruları üzerine Topbaş, zam talebinin daha önce de birkaç kez İETT Genel Müdürlüğü tarafından gündeme getirildiğini söyledi. İETT Genel Müdürlüğünün 1,5 yıldır toplu ulaşıma zam yapmadığını ifade eden Topbaş, şöyle konuştu: ''Onların zam talebi çok daha fazlaydı. Oranları yüksek bulduğumuz için sürekli reddettik. Çünkü İETT ciddi zarar etmekte. Metrobüs ciddi bir ulaşım akımı sağlıyor. Ancak orada işletmenin beklediği oranda tahsilat yapılamıyor. Halkımız düşünülerek ve bu 1,5 yıllık süre de göz önünde bulundurularak yüzde 10'luk zamma karar verildi. Makul bir oran. Enflasyon kadar oran. Zammı minimum ölçüde tuttuk.''

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