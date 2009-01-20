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Politika

Topbaş yüzde 28, Kılıçdaroğlu yüzde 32

İstanbul'da yapılan bir anket sonucuna göre AKP'nin oy oranı yüzde 28. Kılıçdaroğlu'na oy veririm diyenler ise yüzde 32.

20 Ocak 2009 02:00

İstanbul'da yapılan bir anket sonucuna göre AKP'nin adayı Kadir Topbaş'ın oy oranı yüzde 28. 'CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa oy veririm' diyenlerin oranı ise yüzde 32'ye ulaştı.

29 Mart yerel seçimlerinde en büyük yarış AKP ve CHP arasında İstanbul’da geçecek. AKP, İstanbul’da mevcut başkan Kadir Topbaş’la yola devam ederken, CHP ise henüz adayını açıklamadı. Ama kamuoyu yoklamaları hızlandı. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, “İstanbul Yerel Seçimler 2009” araştırmasını 8-12 Ocak tarihleri arasında İstanbul’un 32 ilçesinde gerçekleştirdi. 2 bin 43 kişiyle telefonla yapılan araştırmada, ankete katılanlara, “Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partinin belediye başkanı adayına oy vereceksiniz?” diye soruldu. 

CHP İstanbul adayını 25 Ocak’ta açıklıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 28’i AKP’nin belediye başkan adayına oy vereceğini belirtirken, CHP’nin belediye başkan adayına oy vereceklerin oranı ise yüzde 15 oldu. Ancak ankete katılanlara “Eğer Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da CHP’den aday olursa, tercihiniz ne olur?” diye soruldu. Anketten ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda CHP’nin oyu yüzde 32’ye yükseliyor. Buna göre AKP’ye oy vermeyi düşünenlerin %18’i, MHP’ye oy vermeyi düşünenlerin %48’i ve DSP’ye oy vermeyi düşünenlerin %53’ünün, Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olursa CHP’ye oy verme eğilimleri artacak.

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