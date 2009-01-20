Topbaş yüzde 28, Kılıçdaroğlu yüzde 32

CHP İstanbul adayını 25 Ocak’ta açıklıyor

29 Mart yerel seçimlerinde en büyük yarış AKP ve CHP arasında İstanbul’da geçecek. AKP, İstanbul’da mevcut başkan Kadir Topbaş’la yola devam ederken, CHP ise henüz adayını açıklamadı. Ama kamuoyu yoklamaları hızlandı. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, “İstanbul Yerel Seçimler 2009” araştırmasını 8-12 Ocak tarihleri arasında İstanbul’un 32 ilçesinde gerçekleştirdi. 2 bin 43 kişiyle telefonla yapılan araştırmada, ankete katılanlara, “Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partinin belediye başkanı adayına oy vereceksiniz?” diye soruldu.