Topbaş yeniden başkan olmak istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, belediye başkanlığına yeniden aday olma konusunda, "Ben buradayım Allah nasip ederse. Tabi ki siyaset bu. Vatandaşlarımız, partim bu kararı verecektir. Bana İstanbul tarihinde 2 dönem başkanlığı verdikleri için İstanbullulara ve partime teşekkür ederim. Bu güne kadar İstanbul'a yaptığımız hizmetler ortada" dedi. Topbaş metrobüs güzergahına metro yapılması konusunda da açıklamalarda bulunarak, "Güzergah belirlendi, proje çalışmaları bir noktaya geldi. İhale için start verilecek bir noktada. Bu güzergahla ilgili yoğun bir çalışma var. Bugün o sistemi mevcut düzenekle daha farklı kapasiteye ulaştırmamız mümkün değil. Ancak metroyla bu çözülür. Metro zamanı geldi" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'un çeşitli semtlerinde görev yapan 935 muhtar ve aileleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar öncesi masaları tek tek dolaşan Topbaş, yemeğe katılanlarla selamlaşarak bazı çocuklara elleriyle çorba içirdi.

İftar sonrasında yaptığı konuşmada yerel yönetimlerin önemine vurgu yapan Topbaş, muhtarlara verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yaklaşan yerel seçimlere değinen Topbaş, "Yerel seçim olduğu zaman aramızdan bazıları devam edecek, bazıları ile birlikte olacağız. Güzel hizmet etmiş, insan gönlünü kazanmış olanlar, hizmeti hizmet olarak yapanlar hiçbir zaman unutulmayacaklar" dedi. İstanbul'a yeniden hizmet etme fırsatı bulduğu takdirde, hizmetleri sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Topbaş, "9,5 yılı geride bıraktık. Nasip olursa, yine hizmet etme fırsatını bulursak hizmetlerimizi sürdürürüz. Yıl sonunda İstanbul'a yaptığımız yatırımların toplamı 60 katrilyonu (60 milyar TL) bulacak. Geçmişte maaş ödeyemeyen bir belediyenin bu yıl ki bütçesi 8,5 milyar lira" şeklinde konuştu.

"Metrobüs metroya dönüşmüyor; metro metrobüse destek verecek"

Yatırımların yüzde 55'inin ulaşım için kullanıldığını belirten Topbaş, "Belediyeler içerisinde dünyada en çok metro yapan belediyeyiz" dedi. Günde 800 bin kişinin metrobüslerle taşındığını belirten Topbaş, "Metrobüs kente çok önemli bir fırsat getirdi. Ulaşım konusunda kısa vadeli de olsa bir çözüm oldu. Çok hızlı ve ucuz bir çözüm. Ama yoğunluğu itibariyle artık metroya dönüşme sinyallerini verdi" dedi.

Bununla birlikte, metrobüs hattının da kullanılmaya devam edeceğinin altını çizen Topbaş, "Metrobüs hattı devam edecek. Altta metro devreye girecek. Çünkü o bölgede giderek artan nüfus nedeniyle, bize o bölgede metroya destek verecek. Metrobüs daha kısa mesafeler, metroya inmeden birkaç durak, daha az kilometre yapmak isteyenlerin ihtiyacına cevap verecek. O sistemi kaldırmayacağız. Metrobüs devam edecek, altta da metro olacak. İkisi birbirini desteklemiş olacak" şeklinde konuştu.

Topbaş, 2016 yılında İstanbul'da 7 milyon kapasiteye ulaşmış bir metro ağı planladıklarını belirterek, bu rakamın 2019 yılında günde 11 milyona ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi. Topbaş, "Su problemi yok, hava kirliliği yok, çöp yığınları yok. New York'tan daha temiz bir İstanbul'dan bahsediliyor" şeklinde konuştu.

"Allah nasip ederse ben daha buradayım"

Topbaş program sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Belediye başkanlığına yeniden aday olma konusunda, "Ben buradayım Allah nasip ederse. Tabi ki siyaset bu. Vatandaşlarımız, partim bu kararı verecektir" diyen Topbaş şöyle devam etti:

"Bana İstanbul tarihinde 2 dönem başkanlığı verdikleri için İstanbullulara ve partime teşekkür ederim. Bu güne kadar İstanbul'a yaptığımız hizmetler ortada. İstanbul'un çehresi değişti, New York'tan daha temiz bir hale geldi. Bundan sonraki süreç, siyasi partilerin kendi kulvarlarında başarıya erişmek. Siyasi partiler İstanbul'da etkili olmak isteyeceklerdir. Bütün siyasi partiler en güçlü adaylarıyla buradan başlayacaklardır. CHP Kılıçdaroğlu'yla başladı, sonra Genel Başkan yaptı. İstanbul bu kadar etkin gücü olan bir yer. Karar partimiz, Başbakanım ve halkımızın vereceği kamuoyu yoklamaları sonucu belirlenecektir."