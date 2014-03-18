Topbaş ve Sarıgül, Twitter'dan atıştı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut belediye başkanı Kadir Topbaş'a Twitter üzerinden yüklendi.

Kadir Topbaş, yeşil alanlardan, içme sularına, ulaşım hizmetlerinden, internet erişimine, hizmetlerini ve projelerini paylaştı.

Sarıgül'ün Topbaş'ı eleştirisi gecikmedi. Kadir Topbaş'ın "İstanbul’da yeşil alan diyorlar. Diyenler kim? Görev süreleri boyunca bir tane park yapmayanlar" şeklindeki tweet'ine, Sarıgül, "Park konusuna hiç girme Kadir Topbaş. Senin parktan anladığın; Gezi Parkı'nı yıkıp yerine AVM yapmaktır" şeklinde cevap verdi.

Sarıgül, Topbaş'ın "İstanbul'un 2019'da 430 kilometre raylı sistem hedefi var" şeklindeki paylaşımını da, "20 yılda 68 kilometre anca yapabilmişsin, 430 kilometreyi 5 yılda nasıl yapacaksın?" diyerek yanıtladı.

Topbaş'ın İstanbul'un 2071 yılına kadar kesintisiz içme suyu olduğunu belirtmesi üzerine ise Sarıgül, "2071 yılında kadar içme suyu olduğu için mi barajların doluluk oranı yüzde 0'a yaklaştı" tweet'ini attı.

Topbaş, 1 Nisan'da 26 farklı meydanda ücretsiz internet hizmeti başlayacağını ifade edince de Sarıgül, "3 aydır meydanlarda ücretsiz internet diye İstanbullulara söz veriyorum, neden şimdi açıklıyorsun bu projeyi?" dedi.

