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Yaşam

TOPBAŞ, UCLG BAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERİLDİ İSTANBUL (A.A)

21 Temmuz 2010 23:08

-TOPBAŞ, UCLG BAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Kazan Belediye Başkanı İlsur Metshin, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) üyelerine gönderdiği mektupta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı UCLG Başkanlığına aday gösterdiğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İlsur Metshin'in konuyla ilgili mektubunu, bugün Saraçhane'deki Belediye Sarayı'nda ziyaret ettiği Başkan Kadir Topbaş'a verdiği belirtildi. Metshin'in mektubunda ''UCLG'nin Avrasya Bölümü ve Kazan Belediyesi'ni temsilen, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler'in bir üyesi olarak, Sayın Kadir Topbaş'ı 2010-2013 döneminde UCLG Başkanı olarak aday göstermek üzere bu mektubu yazmaktayım'' dediği belirtilen açıklamada, Metshin'in bu yıl Mexico City'de toplanacak olan UCLG delegasyonuna şu çağrıda bulunduğu kaydedildi: ''Sayın Topbaş ile tüm UCLG Başkanlığı'nın liderliği ve yönetiminde, dünyanın, yerel yönetimlerin birleşik sesini daha iyi duyuracağına ve böylelikle tüm dünyada topluluklarımızın daha barışçı, eşitlikçi ve demokratik yönetimi yolunda atılacak adımlara önemli ölçüde katkıda bulunacağımıza kuvvetle inanıyorum.''

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