Topbaş, TV yasağını internetle delecek!

MEHMET DEMİRKAYA / T24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, internet üzerinden televizyon yayıncılığına başlıyor. “tv.ibb” için yürütülen çalışmalar tamamlanmak üzere.

Yasal düzenleme nedeniyle televizyon kanalı kuramayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, internet üzerinden yapacağı yayın ile yasağı aşmaya çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Ahmet Faruk Yanardağ’ın yönetiminde bir süredir devam eden çalışmalar sonuçlanmak üzere.

“tv.ibb” adı verilen internet kanalından Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları, açılışlar, belgeseller yayımlanacak. “tv.ibb”nin stüdyosu olarak hizmet verecek olan mekan da bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı’nın yanında, Şehzade Camii’nin karşısında bulunan, eski Fatih Evlendirme Dairesi’nin binası “tv.ibb”nin stüdyosu olacak. Bir süredir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün kullandığı bina boşaltılıyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’nin Laleli’de bulunan ek hizmet binasına taşınıyor.

İBB’nin BRT deneyimi

Nurettin Sözen’in başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1992’de Belediye Radyo Televizyonu’nu(BRT) fiili olarak kurmuştu. Ancak 1993’te Ulaştırma Bakanlığı özel radyo ve televizyon kanallarının yayınlarına son verince BRT’nin de yayıncılığı sona erdi.

Tansu Çiller’in Başbakanlığı döneminde BRT, diğer özel radyo ve televizyonlar ile birlikte tekrar faaliyete geçti.

Ancak 1994’te çıkartılan RTÜK Kanunu, belediyelerin televizyon yayıncılığı yapmasını yasaklamıştı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, BRT’nin frekanslarını Kanal7’devretti ve BRT projesi de böylelikle son bulmuş oldu.