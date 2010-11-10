T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Topbaş, TV yasağını internetle delecek!

Büyükşehir Belediyesi İnternet TV kurdu

10 Kasım 2010 02:00

MEHMET DEMİRKAYA / T24

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, internet üzerinden televizyon yayıncılığına başlıyor. “tv.ibb” için yürütülen çalışmalar tamamlanmak üzere.

Yasal düzenleme nedeniyle televizyon kanalı kuramayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, internet üzerinden yapacağı yayın ile yasağı aşmaya çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Ahmet Faruk Yanardağ’ın yönetiminde bir süredir devam eden çalışmalar sonuçlanmak üzere.

“tv.ibb” adı verilen internet kanalından Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları, açılışlar, belgeseller yayımlanacak. “tv.ibb”nin stüdyosu olarak hizmet verecek olan mekan da bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı’nın yanında, Şehzade Camii’nin karşısında bulunan, eski Fatih Evlendirme Dairesi’nin binası “tv.ibb”nin stüdyosu olacak. Bir süredir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün kullandığı bina boşaltılıyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’nin Laleli’de bulunan ek hizmet binasına taşınıyor.

 

İBB’nin BRT deneyimi

 

Nurettin Sözen’in başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1992’de Belediye Radyo Televizyonu’nu(BRT) fiili olarak kurmuştu. Ancak 1993’te Ulaştırma Bakanlığı özel radyo ve televizyon kanallarının yayınlarına son verince BRT’nin de yayıncılığı sona erdi.

Tansu Çiller’in Başbakanlığı döneminde BRT, diğer özel radyo ve televizyonlar ile birlikte tekrar faaliyete geçti.

Ancak 1994’te çıkartılan RTÜK Kanunu, belediyelerin televizyon yayıncılığı yapmasını yasaklamıştı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, BRT’nin frekanslarını Kanal7’devretti ve BRT projesi de böylelikle son bulmuş oldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24