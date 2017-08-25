İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, "Türkiye'de siyaset İstanbul'dan şekilleniyor" dedi.

Saraçhane'deki belediye başkanlığı binasında gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Topbaş, uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanı ile 40 yılı aşkın süredir birlikteliğimiz var. Derdimiz şu: Türkiye'yi hak ettiği yere nasıl taşırız? Bunun sorumluluğunu taşımaktayız. Heyecanlarımız asla tükenmiyor. Kendimizi geliştiriyor ve şarj ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında vizyonuyla ortaya koyduğu bir yönetim anlayışını pekiştirerek sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de yerel yönetimler hatta siyaset İstanbul'dan şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz senaryo değil, bir gerçek"

15 Temmuz darbe girişimi hakkında da konuşan Topbaş, “Nasıl bir millet ki, yalın ayak, başı açık, imanıyla, bayrağıyla tankların önüne çıkabiliyor. Dünyanın bunu anlaması mümkün değil. Bu yaşanmışlıktır. Bu ancak yaşanır, anlatılamaz. Bu bir senaryo değil, gerçek" ifadesini kullandı.

İtfaiyecilere ödül

Topbaş'ın konuklarından biri de İstanbul İtfaiyesi personeli oldu. 7-16 Ağustos tarihleri arasında Kaliforniya'da 'Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları 2017' düzenlendi. 65 ülkeden 10 binin üzerinde itfaiyeci ve polisin katıldığı yarışmada, İBB itfaiyesi bireysel ve 35 yaş üstü kategorisinde takım halinde 'Dünya ultimate(en sıkı) itfaiyeci' ödülünü alarak altın madalya kazandı. İstanbul itfaiyesi ekibi, voleybol, güreş, yüzme, gülle, cirit gibi dalların yer aldığı yarışmalarda, 12 altın, 11 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 32 madalya kazandı.

İstanbul itfaiyesini tebrik eden Topbaş, “Gerçekten mutluluk verici bir tablo. Çünkü orada dünyanın en büyük kentlerinin itfaiyeleri ile yarıştılar. Hani dedik ya, 'İstanbul itfaiyesi New York itfaiyesi ile yarışıyor' diye. Hamdolsun, artık birinciliği alabilecek bir ölçüye geldik" diye konuştu.