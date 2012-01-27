-Topbaş: Toplu taşımayı kullanın İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vatandaşlara toplu taşımayı kullanmaları, bireysel araçlarını tercih etmemeleri ve kar lastikleri kullanmalarını tavsiye ettiklerini söyledi. İstanbul'daki kar yağışına ilişkin Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) bilgi veren Topbaş, kentte trafik yoğunluğunun yaşanmadığını ve ekiplerin gereken müdahaleleri yaptığını belirterek, dün saat 21.30 gibi başlayan kar yağışının kentin her yerinde görüldüğünü ve kar kalınlığının 3 ile 15 santimetreye ulaştığını kaydetti. Topbaş, kentteki kar yağışının bu akşam ve yarın da devam edeceğini, azalarak 7 Şubat'a kadar süreceğini ifade ederek, ''İstanbul'da hissedilen sıcaklıkta eksi 13'lerden bahsediliyor. Belediye olarak, solüsyon mücadelemiz sebebiyle ana arterler açıktır. Bunu AKOM çalışanlarıyla birlikte başardık'' dedi. İstanbul'un her noktasının takip edildiğini anlatan Topbaş, şunları kaydetti: ''Buzlanma, 28 sensörle 3 saat öncesinde görevlilerin telefonlarına aktarılmaktadır. Müdahale edildiği takdirde 'risk ortadan kalkmıştır' gibi mesajlar alınıyor. Belediye olarak teknolojiyi iyi kullanıyoruz. 147 aparat köylerdeki büyük traktörlere eklenmek suretiyle onlara da destek veriyoruz. Soğuk havalarda İstanbul'da sokakta yaşayan vatandaşlarımızla ilgili 700'ü aşkın ihbar almıştık. Gereken müdahale yapıldı. Şu anda 218 misafirimiz var. Bazıları sokağa tekrar dönüyor.'' -Sorular- Bir gazetecinin akşam saatlerinde kar yağışının artıp artmayacağına ilişkin sorusu üzerine Topbaş, ''Meteorolojiden, rüzgar tesiriyle bugün olan yağışın devam edeceğini öğreniyoruz. Belediyenin mücadelesi sonucu caddelerimiz açık'' dedi. Okulların tatil olmasının büyük avantaj olduğunu belirten Topbaş, ''Biz kış dönemini göze alarak tuz ve solüsyonlarla depolarımızı dolduruyoruz. Gerektiği kadar tuz ve solüsyon kullanılıyor. Mevcut depoda malzemelerimiz yeterli'' diye konuştu. Ara sokaklardaki kar temizleme çalışmalarına ilişkin soruya da Topbaş, yönetimin ilçe belediyelerine ait olduğunu ve mahallede yaşayan vatandaşların görevlilere yardımcı olmaları gerektiğini kaydetti. Deniz ulaşımında yaşanan aksaklıklara ilişkin soru üzerine de Topbaş, aksaklıkların fırtınadan kaynaklandığını söyledi.