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Yaşam

Topbaş 'tatile çıkın' önerisine uydu, memleketine gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tatil için memleketi Artvin'e gitti

12 Temmuz 2012 15:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul'daki trafik yoğunluğu nedeniyle "Tatile çıkın" diyen Karayolları Genel Müdürü'nün önerisine uydu. Tatil için memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesine giden Topbaş, tatil için Yusufeli'ni önerdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Kimliğimde Yusufeli yazmasından gurur duyuyorum" dedi.

Kadir Topbaş, memleketi Yusufeli'nde yaptığı açıklamada, babasının askerlik sonrası 1928 yılında İstanbul'a gittiğini anlatarak, "Geçmişte İstanbul'a göçen insanların doğum için eşlerini memleketlerine gönderdiği bir dönem vardı. Nasıl ki şimdi Amerika'da doğum yapmak modaysa o dönemde de Anadolu'ya, kendi memleketine, kendi topraklarına gitmek ve orada doğum yapmak önemliydi. Annem de İstanbul'da yaşamasına rağmen burada doğum yapmış. 3 aylıkken buradan gitmişim.

Kimliğimde Yusufeli yazmasından dolayı da gurur duyduğumu köklerimiz bilsin. Babamı da rahmetle şükranla yad ediyorum. Bizi köklerimizden ayırmadı, köklerimizin ne olduğunu bize hissettirdi. Yaz tatillerinde gelirdik, şimdi ben de çocuklarımı getiriyorum. Bu topraklarda genleriyle oynanmamış temiz gıdayı bulma imkanımız var. Buradaki sağlıklı yaşamı herkese tavsiye ederim. Köyümüzde pansiyonlar da var. Dağları mükemmel. Krater gölleri var. Dört mevsimi bir arada burada yaşayabilirler. Yusufeli Altıparmak köyünü özellikle tavsiye ediyorum" dedi.

Topbaş, halkın kendisine olan sevgisiyle ilgili bir soruya ise, "Artvin ve Yusufeli'nin Türkiye'de farklı bir yeri var. Bunu büyüklerimizin bıraktıkları izler olarak görmekteyiz. Bunu taşımaktan da gurur duyuyoruz. Tabii ki her gelişimde de tüm hemşehrilerimin bu sevgi yumağıyla sevgileriyle kucaklaşıyoruz. O bana başka bir haz veriyor. Valiliğimizin, kaymakamlıklarımızın ve belediyemizin hizmetlerini takip etmeye çalışıyorum. Bu bölgenin turizmden ciddi pay alabileceğini düşünüyorum. Buraya bir kere gelen, devamlı gelecektir" yanıtını verdi.

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