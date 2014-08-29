Topbaş, Tarkan’la halk konseri için rekor ücrete anlaştı

Cumhuriyet’in ilanının 91’inci yılı kutlamaları için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, şarkıcı Tarkan ile rekor ücrete anlaştı. Daha önce hiç halk konseri vermeyen Tarkan’ın 29 Ekim’deki konser için 1,5 milyon lira alacağı iddia edildi.

Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu’nun İBB Başkanı Topbaş’ın 29 Ekim'deki halk konseri için Tarkan’la anlaştığını aktardığı (29.08.2014) yazısı şöyle:

Tarkan, ücretsiz halk konserlerine çıkan bir sanatçı değil... Daha önce 19 Mayıs’ta Beşiktaş Belediyesi için bu kuralı bozmuş, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ücretsiz konser vermek için yeni başkan Murat Hazinedar’la anlaşmıştı...

Ancak 13 Mayıs’ta yaşanan Soma faciası nedeniyle bu konser gerçekleşmedi...

Şimdi Tarkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir ilki gerçekleştirecek ve ücretsiz halk konseri verecek...

Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la Tarkan prensipte anlaştı...

Her yıl gösterişli kutlamalar ve havai fişek gösterileri organize eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 91’inci yıl kutlamalarında bu kez Tarkan’ı sahneye çıkaracak...

Dolmabahçe’ye, Boğaz kıyısına kurulacak sahnede konser verecek olan Tarkan bunun için rekor bir ücrete anlaştı...

Tarkan bu ücretsiz halk konseri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden tam 1,5 milyon lira alacak...

Bu rekor bir ücret...

Bugüne kadar bir sanatçının konser başına aldığı en yüksek ücret olarak tarihe geçecek...

Tabii bu para sadece Tarkan’ın cebine girmeyecek...

Konserin sahnesi, teknik giderleri, Tarkan’ın orkestrası ve ekibinin ücreti de buna dahil...

29 Ekim kutlamaları her sene şehir dışından ve çeşitli semtlerden on binlerce insanı Boğaz kıyısına taşıyor. Yerli ve yabancı turistler hayranlıkla izliyor bu gösteriyi...

Tarkan sayesinde bu yıl eminim en büyük kalabalıklardan biri toplanacaktır...

29 Ekim bu sene hafta içine çarşamba gününe geliyor...

Hem müthiş havai fişek gösterisi hem Tarkan konseri için şimdiden programınızı yapın...