Topbaş su zammına itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İSKİ'nin yılbaşından itibaren yapmayı planladığı 4.22'lik zammı doğru bulmadığını söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''İSKİ'nin yılbaşından itibaren suya zam yapmasını doğru bulmadığını'' söyledi. Topbaş, basın mensuplarının, İSKİ'nin, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarına yüzde 4,22 oranında zam öngören teklifini, hafta başında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunduğunun anımsatması üzerine, konuya ilişkin görüşlerini açıkladı.



''İSKİ'nin yılbaşından itibaren suya zam yapmasını doğru bulmuyorum'' diyen Tpbaş, ''kendisinin de belediye meclisi üyesi olduğunu ve bu teklife 'hayır' oyu vereceğini'' dile getirdi. Topbaş, ''İSKİ'nin imkanlarına bakıp bu zam teklifini yeniden değerlendirmesini isteyeceğini'' de belirterek, ayrıca ''İSKİ'nin sunduğu zamlı teklif Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geldiğinde, önerge vererek zamlı teklifin reddini isteyeceğini'' bildirdi.