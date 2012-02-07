TOPBAŞ silueti bozan gökdelen fotoğrafına neden kızdı?

T24- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kamuoyunda tartışma yaratan tarihi yarımada siluetini bozan gökdelen görüntülerinin, kamuouyunu etkilemek amacıyla teleobjektifle çekildiğini söyledi. Topbaş, Üsküdar'dan başlayarak sahil şeridini gezdiğini, gökdelen siluetinin ancak deniz seviyesinden 50 metre yukarı çıkıldığında flu olarak görüldüğünü anlattı.





Ahaber’de yayınlanan Bi Sormak Lazım programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Selin Ongun’un İstanbul'un tartışılan gündem maddelerine ilişkin sorularını yanıtladı.



Taksim’i Yayalaştırma Projesi’nin onaylanma sürecine ilişkin, kamuoyunca tartışılmadan hayata geçirileceğine ilişkin eleştiriye, “Bu bizim dönemimizde gündeme gelen bir konu, yeni olan bir proje değil, Taksim için proje yarışmaları düzenlendi geçmişte. Biz geçmişteki tüm projeleri inceleyerek bir çalışma yaptık. İhtiyaçlar sizi zorluyor, şimdi binlerce araç var, İstiklal Caddesi’ne insanlar sığmıyor. Böyle bir yoğunlukta Marmaray devreye girdiğinde Haliç Köprüsü’nü bitirdiğimizde Taksim’e gelen insan sayısı daha da artacak. Şu anda Taksim’de yaşam alanı yok, sadece Gezi Parkı var ama yeterince kullanılmıyor. Birçok otobüs Taksim’de peronlar oluşturmuş, bunlar gitmeli. Araçlar aşağı alınmalı, metro istasyon çıkışları kenara alınarak yer açılmalı. Bu alan sert zemin beton değil, yeşil olmalı. Trafiğin yeraltına indirilmesi artık modası geçmiş bir yöntem olduğunu savunanlara Topbaş “dünya Belediyeler Başkanlığı Birliği’nde görevimi yürütüyor, dünyada trafiği yeraltına alma trendi devam ediyor” diyerek karşı çıktı. Projeyi bir buçuk yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Topbaş, AKM’ye, AKM’den de oteller bölgesine trafiksiz gidileceğini söyledi.



Taksim’deki Gezi Parkı’na AVM yapılacağı tartışmasına yönelik soruları da yanıtlayan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Topçu Kışlası’nın içine AVM mi yapılacak, camii mi yapılacak diye sordular. Böyle bir şey yok. Topçu Kışlası bir eser, yerine konulmasının takdir edilmesi gerekir. Fonksiyonları ne olacak diye sorarsanız, sanat galerileriyle bir kültür aktiviteleri merkezi olacak.

Topbaş, 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulu Başkanı Mete Tapan’ın “Taksim Projesi’nin neden yapıldığını bilmiyorum” eleştirisine şöyle yanıt verdi:

“Kendisi koruma kurulu başkanı, kendisinin bilmiyorum dememesi gerekir. Arkasından şunu sorması gerek, bu yapıya hangi fonksiyonlar olacak diye sorabilir, bu hakka sahip kuru. Kurul bir kere bir yapı vardı ise, yerine konmak isteniyorsa, neden yerine koyuyoruz diye sorulmasını abes karşılarım meslektaşlarım adına. Birincisi bu. İkincisi, fonksiyonu ayrı bir bahis konusudur. İstanbul’da yok edilen birçok eser var. Osmanlı eserlerini de Bizans Eserleri’ne yerine koymak istiyoruz.”







'Bizans sarayının yıkılması yanlış'





Gazetelere yansıyan Sultanahmet’te yıkılan Bizans Sarayı’na ilişkin haberlerin sorulması üzerine “yıkılmaması gerekir, yanlış” yanıtını verdi. Bu yıkım haberini basından öğrendiğini söyleyen Topbaş, şunları söyledi:

Sultanahmet bölgesi kuruldan onanarak kurul bilgisi dâhilinde yapılır. Orada bir otel yapılıyordu, halen duruyor. Orada bunun takibi, küçük ölçekte olduğu için ilçe belediyesi ruhsatını verir, onayını kurul verir. Kurul ve ilçe belediyesinin görev alanındadır. Biz de basından öğreniyoruz sizin gibi.







'Teleobjektifle özel amaçlı çekilmiş görüntüler'



Yansıyan şekliyle alın bakın, minarelerin yivleri gözüküyor ve binanın arkadaki kat betonlarının çizgilerini görüyorsunuz 60 kotuna çıkılmış, telezoom yapılarak çekilmiş getirilmiş özel bir çalışmadır. Çıktığınız zaman o noktaya çıksanız bile çıplak gözle görmeniz mümkün değil. Amaçlı çekilmiş, zoomlanmış, yaklaştırılmış tele objektifle, kamuoyunu etkileme amacıyla. Siluetin bozulmasını savunacak değilim. Burada plan hatası var. Üsküdar’dan başlayarak bizzat arabamla gezdim, oradan görülmüyor, deniz seviyesinden 50 metre yukarı çıktığınız zaman flu olarak görüyorsunuz. Belediye gözünden kaçabilir, savunacak değilim, mimarlar odası bunu görürken, bu projeye vize vermeyip belediyeyi uyarması gerekmez miydi? Böyle bir bina burada

Kadir Topbaş “Belediye ile Mimarlar Odası’nın arasına siyaset mi giriyor?” sorusunu “Bazılarında var siyaset “ diyerek yanıtladı. “Ben gerginliklere girecek biri değilim, başkanlığım sona erdikten sonra nasıl engellendiğimi anlatabilirim. Şu anda buralara girmiyorum” dedi.

Ara sokaklarda biraz problem yaşadık. Ana arterlere çıkmayın, toplu taşım kullanın uyarılarımızın dikkate alınması, trafiği rahatladı. Ara sokakları tamamen ilçe belediyelerine bırakmadık. Büyük bir iş bu. İlçe belediyelerine de yardımcı olmaya çalıştık. Karla mücadelenin bize 30 milyon maliyeti oldu dedi.