-TOPBAŞ, SES SANATÇILARIYLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ses sanatçılarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Sanat Komisyonu Başkanı Arzu Öztoprak'ın organizasyonuyla Emirgan Parkı'ndaki Beyaz Köşk'te sanatçılarla buluşan Topbaş, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, zaman zaman sanatçılarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Topbaş, İstanbul'un her yönüyle kendini ifade eden bir şehir olduğunu vurgulayarak, kendilerinin de ulaşımdan altyapıya kadar sorunları çözerken, uluslararası ilişkileri hazırlarken, bir yandan da kültür ve sanat dünyasıyla olan ilişkilerini zinde tutmaya çalıştıklarını kaydetti. İstanbul'un bir medeniyet ve kültür şehri olduğuna işaret eden Topbaş, ''İstanbul zaten 8 bin 500 yıllık tarihinde bunu, katmanlarında bulunduran bir şehir. Bu şehrin aktivitelerini dünyamıza özellikle ülkemize yansıtmak ve hissettirmek zorundayız. Biz de bu toplantılarda İstanbul'umuzu konuşuyoruz. Sanatçı gözüyle bakış açılarını değerlendiriyoruz. Bizim sanatla olan çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapıyoruz'' diye konuştu. Topbaş, İstanbul'un, sanatın yeşerdiği en aktif şehirlerden biri olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle sanatçılarla bir araya gelmenin büyük önem arz ettiğini söyledi. Yaşlı ve bakıma muhtaç meslektaşları için huzurevi yapılmasını talep eden sanatçıların isteklerini çok önemsediklerini belirten Topbaş, Kartal Yakacık'taki huzurevini, ihtiyacı olan sanatçılar için tahsis etmeyi düşündüklerini kaydetti. Toplantıya katılan sanatçılardan Orhan Gencebay, davetten dolayı Topbaş'a teşekkürlerini ileterek, ''Camiamızda çok zor durumda olan insanlarımız var. Bu insanların ne emeklisi ne de sağlık güvencesi var. Böyle zor durumdaki sanatçıların evlerinin olması son derece yararlı. Torba yasanın içinde yer alan sanatçının emekliliğiyle ilgili kısım bizi mutlu etti. İki yıldan beri bununla ilgilenen biriyim'' şeklinde konuştu. Kıraç da çok hoş bir davet olduğunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önce sanatçıları davet etiğini, bu davetlerden son derece mutluluk duyduklarını söyledi. İstanbul için bazı talipleri olduğunu ifade den Kıraç, bu isteklerini Topbaş'a ileteceklerini vurguladı. Nihat Doğan ise kendi adına bir talebi olmadığını, İstanbul halkının sıkıntılarını dile getireceklerini kaydetti. Yaşar da sanatçı arkadaşlarıyla birlikte ihtiyacı olan sanatçılara huzurevi kurulmasına yönelik konuşmak ve fikir teatisinde bulunmak için toplantıya katıldığını ifade etti. Toplantıya, Tuba Özerk, Burak Kut, Hakan Peker, Hakan Aysev, Metin-Eda Özülkü, Asena, Betül Demir, Burcu Güneş ve Yonca Evcimik de katıldı.