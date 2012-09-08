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Politika

Topbaş: Öğrenci zammını geri aldık

Öğrencilerin az bütçeyle öğrenimlerini sürdürebilme mücadelesi verdiğine dikkati çeken Topbaş, bu nedenle yeniden bir düzenleme yapma gereği duyduklarını kaydetti

08 Eylül 2012 00:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Toplu taşımada yaptığımız öğrenci zammı, 17 Eylül'den geçerli olmak üzere iptal edildi'' dedi.

Topbaş, öğrencilerle ilgili toplu taşım fiyatları hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan zammın başta öğrenciler olmak üzere farklı değerlendirildiğini ifade ederek, zamların her yıl enflasyon dikkate alınarak yapıldığını söyledi.
 
Topbaş, yaptıkları görüşmeler sonucu, toplu taşımada öğrencilere yaptıkları zammın, okulların açıldığı tarih olan 17 Eylül'den geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildirdi.

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