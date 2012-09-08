Topbaş: Öğrenci zammını geri aldık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Toplu taşımada yaptığımız öğrenci zammı, 17 Eylül'den geçerli olmak üzere iptal edildi'' dedi.

Topbaş, öğrencilerle ilgili toplu taşım fiyatları hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan zammın başta öğrenciler olmak üzere farklı değerlendirildiğini ifade ederek, zamların her yıl enflasyon dikkate alınarak yapıldığını söyledi.

Topbaş, yaptıkları görüşmeler sonucu, toplu taşımada öğrencilere yaptıkları zammın, okulların açıldığı tarih olan 17 Eylül'den geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildirdi.