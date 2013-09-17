Topbaş: Meydanlarda ağaç olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim yayalaştırılması projesi ile ilgili konuştu.

Marmara Grubu Vakfı'nın Yeşilköy Wow Otel'de düzenlediği akademik konsey toplantısına katılan Topbaş, projenin henüz tamamlanmadığını belirtti.

"Taksim'de bu yaptığımız iş doğru. Meclis tarafından, kurul tarafından onanmış bir proje" diyen Topbaş şunları kaydetti:

"Sit alanında olduğu için kurula götürürken, STK'lardan ve üniversitelerden görüş almak zorunluluğu ile götürülmüş, kabul edilmiş bir proje. Uygulaması da gayet başarılı. Yüzey henüz bitmedi. Gecikmeler oldu. Daha yüzeyde bir şey yapmadık. Sadece beton döktük.

Esasında meydanlarda ağaç olmaz. Ama bizim insanlarımız meydanda da ağaç istiyor. Dünyanın gelişmiş kentlerin meydanlarına bakınız ağaç yoktur. Biz burada yeşillendirme, ağaçlandırma, şehir mobilyaları ve zemin kaplaması gibi çalışmalar yapacağız, daha bitmedi. Hatta çevre binalarının cepheleriyle ilgili çalışmalar var."

Kadir Topbaş'in, sahneye taktimi sırasında biyografisini okuyan Suver'in 'Güzel şeyler bıraktı' sözüne atıfta bulunarak, "Bu görevin sonu anlamını taşımasın. Kayıtlarda vardır, düzeltilmesi lazım. Halen görevimin başındayım. Bunu düzeltmem gerekiyor" sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.