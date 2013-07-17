Topbaş metrobüste değişiklik planlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beylikdüzü'ne ulaşacak metro çalışmalarının yapıldığını söyledi. Topbaş, "Artık metrobüsü metroya çevirme zamanı geldi. Şu anda da metro projelerini yapıyoruz." dedi

Avcılar'daki Reşitpaşa - Kuruçeşme altgeçidinin açılış törenine Kadir Topbaş'ın yanı sıra AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, AKP İstanbul Milletvekili Kadir Hakan Şükür, Milletvekili Tülay Kaynarca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Topbaş, "Bir metrobüs hattı yaptık. Buradan binip Kadıköy'e kadar gidebiliyorsunuz. O kadar yoğun ki artık metrobüsü metroya çevirme zamanı geldi. Şu anda da metro projelerini yapıyoruz. Beylikdüzü'ne kadar gidecek metro çalışmalarını başlatıyoruz. Esas sıkıntıyı giderecek olan metrodur." şeklinde konuştu.