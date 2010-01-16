Topbaş: Metrobüs zammını geri almayacağız

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, metrobüs ücretlerini artıran kararın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin karara itiraz edeceklerini belirterek, ''Mevcut ücret tarifeleri devam edecek'' dedi.





Saraçhane'deki Büyükşehir Belediye Sarayı'nda gazetecilere açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, idare mahkemesinin verdiği kararın gerekçesinde, ''enflasyonun üzerinde bir zam yapıldığının'' ifade edildiğini söyledi.



''Yapılan düzenlemenin asla bir zam olmadığını'' ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, metrobüs hattının uzunluğunun 42 kilometre olduğunu belirterek, eskiden bu mesafenin 3-4 biletle geçildiğini kaydetti.



Kendilerinin bu ücreti, 3-4 bilet yerine 2 lira yaptıklarını hatırlatan Topbaş, ''Şu anda bile diğer otobüslerden, halk otobüslerinden köprü geçişlerinde 2 bilet alınmakta. İzmir ve Ankara'da çok daha kısa mesafeden bu bedel alınmakta. Burada yapılan uygulamanın bir zam olarak değerlendirilmemesi gerekir. Yargının vermiş olduğu bu karara itirazımızı yapacağız. Bu kararla ilgili bir ay içerisinde UKOME, toplantısını yapacak ve bununla ilgili bir değerlendirmeyi ortaya koyacak'' diye konuştu.



İstanbul'da yaşayan vatandaşlara ulaşım hakkını ucuz ve konforlu sunmanın görevleri olduğunu kaydeden Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Ama takdir edilir ki bu mesafe uzun bir mesafe. Buna benzer diğer noktalarda da mesafeleri birleştirdiğinizde birkaç bilet yerine tek biletle gitme imkanı tabii ki olmaması gerekir. Yaptığımız yatırımların bedelini halkımıza ödetmek gibi bir niyetimiz de yok. Çünkü o kadar ciddi bir yatırım ki bu bilet bedelleriyle bunun çıkması mümkün değil. Böyle bir hesap da yapmadık. Yaptığımız hesap, 3-4 bilet yerine hiç değilse 2 lira alınması.''



Topbaş, düzenlemenin ardından metrobüs hattında kısa mesafe gidecek olanların daha az bedel ödemesi gibi bir uygulama düşündüklerini daha önce açıkladıklarını söyledi.



Beylikdüzü'ne kadar metrobüs hattını uzatma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Topbaş, böylece metrobüs hattının uzunluğunun 50 kilometreyi geçeceğini ve burada tek biletle yolculuk yapmanın doğru olmayacağını vurguladı.



Kararla ilgili görüşlerini yargı önünde açıklayacaklarını dile getiren Topbaş, ''Ama öncelikle UKOME'de bu konu değerlendirilecek. UKOME'nin vereceği karar doğrultusunda yeni bir uygulama sistemi oluşabilecek mi, yeni bir düzenleme yapılacak mı, o zaman açıklanır'' diye konuştu.



Topbaş, gazetecilerin mevcut ücretlerin devam edip etmeyeceğini sorması üzerine de ''Mevcut ücret tarifeleri devam edecek. Yargının verdiği karar anında uygulanacak diye bir şey yok. UKOME bir ay içerisinde bir değerlendirme yapacak. Değerlendirmeye göre de düzenleme yapılacak'' yanıtını verdi.



Ulaşım Koordinasyon Merkezi metrobüs fiyatını belirlemek üzere 25 Ocak'ta toplanacak.





Mecidiyeköy'de toplanan bir grup kararın uygulanmasını istedi



Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda bir araya gelen ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olduklarını belirten kişilerden oluşan grup, pankartlar açtı.



İstanbul 10. İdare Mahkemesinin, Büyükşehir Belediyesinin metrobüs ücretlerini artıran kararının yürütmesini durdurmasını sevinçle karşıladıklarını ifade eden grup, mahkeme kararının uygulanmasını talep ettiler.



Gruptakiler daha sonra istasyondaki turnikelerin üzerinden atlayarak tepkilerini dile getirdiler.