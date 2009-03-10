Topbaş: Kitap ilanıyla ilgimiz yok

Kadir Topbaş, billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren kitap tanıtımlarıyla ilgili olarak, "Böyle küçük işlerle uğraşmayız" dedi



Türkiye İhracatçılar Meclisinde (TİM) ihracatçılarla bir araya gelen Topbaş, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Topbaş, "İstanbul'un bazı noktalarındaki billboard'lara Kemal Kılıçdaroğlu'nu karalayan iddiaların yer aldığı kitap afişlerinin yanına Kılıçdaroğlu'nun afişleri asılmış. Bundan Büyükşehir Belediyesinin haberi olduğu iddia ediliyor. Buna ne diyorsunuz?" sorusu üzerine, "Böyle bir şey olmaz. Büyükşehir Belediyesi olarak, böyle küçük işlerle uğraşmayız, böyle küçük ifadeler ortaya koymayız. Maalesef buradan bile kendilerine bir artı getirmek isteyebilirler. Tabii ki hoş bir şey değil" şeklinde konuştu.



Billboard'ların kiralandığını ve işletmecisi bulunduğunu ifade eden Topbaş, "Bizim de dikkatimizi çekti. Biz de müdahale ettirdik, söyledik. Gereken ikaz yapıldı. Ama tamamen bizim dışımızdadır. Uygulamayı yapan Büyükşehir Belediyesi değildir. Doğru olmadığını ben de kabul ediyorum. Hoş şeyler değil" dedi.



Sıcak, samimi ve kaliteli bir siyaset arzu ettiğini dile getiren Topbaş, "Şurada kalan kaç gün? Bir kişi başkan olacak" değerlendirmesinde bulundu. Yeni başkana İstanbullunun karar vereceğini belirten Topbaş, şunları kaydetti: "Bu süreci çok demokratik götürmeyi arzu ediyorum. İnanıyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu da buna taraf olacaktır. Gerginliğe mahal vermeyen, rencide edici kelimeleri ve cümleleri bir tarafa bırakarak ve seçim sonucunda da başarılı olacak veya İstanbullular'ın yetki vereceği insanı tebrik edeceğimiz bir boyuta gelmesini arzu ediyorum. Böyle olmalı ki burada İstanbul ve Türkiye kazanıyor. Nezaket olmalı. Geçmişi konuşmadan güzellikleri yaşatmalıyız."



'Geçmişte neredeydiniz?'



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP adayı Kadir Topbaş, 5 yılda İstanbul'da 25 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını belirterek, "'Nereye harcadınız?' diye soruyorlar. Peki geçmişte 'Bunlar nereye gidiyor' diye niye sormadınız?" dedi.



Topbaş, İstanbul'un bundan böyle emek yoğun iş gücü yerine daha teknolojik sanayiyi barındıran, kongre, fuar, turizm ve finans kenti olan, dünya ile yarışan bir kent haline gelmesi gerekliliğini gördüklerini ifade ederek, "Artık ülkeler yarışmıyor. Şehirlerin yarıştığı bir dünyada yaşıyoruz" dedi.



İstanbul'un her noktasında insanların günlük sirkülasyon ve hareketlerini içeren bir ulaşım master planı ortaya koyduklarını belirten Topbaş, 5 yılda çok şey yaptıklarını, bundan sonra gerçekleştirecekleri işlerin bütün temalarının ve bilgilerinin Metropolitan Planlama Merkezinde bulunduğunu kaydetti.



Batıda gelişmiş ülkelerin belediye başkan adaylarının, kentlerine yılda kaç kez evrensel boyutta kongre alabileceğinden, büyük organizasyon ve fuarlardan bahsettiğini dile getiren Topbaş, "Bir belediye başkanı bir iş adamı gibi çalışmak zorunda. Kentine katma değer üreten, dünya ile temas eden, kenti geliştiren, kentte yaşayan insanların istihdam hacimlerini geliştirecek yatırımları bir iş adamı mantığıyla yürütmek zorunda" dedi.



Topbaş, 5 yılda İstanbul'da 25 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını anlatarak, "Soruyorlar, 'nereye harcadınız, ne oldu, nereye gidiyor' diye... Peki geçmişte 'bunlar nereye gidiyor' diye niye sormadınız. Niye sorgulamıyorsunuz? 'Bu şehrin kaynaklarını nereye kanalize ediyordunuz' diye bunu sormak lazım" şeklinde konuştu.



Kadıköy Belediyesi'nin önündeki arazi



Kadir Topbaş, Kadıköy Belediyesi'nin önündeki arazinin Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugüne kadar vakıf işletiyormuş. Kıyamet kopuyor, 'vermeyiz.' Büyükşehir bugüne kadar size vermiş, kullanmışsınız, vakfınız işletmiş veya kim işletmiş neyse... 'Tamam şimdi' diyor, 'Verin, biz oraya metrobüsü getirdik, sistematiğin içerisinde olması lazım.' 'Hayır...' Sistemi doğru kurmazsanız işte bu sakatlıklar, bu süreçte sıkıntılar ortaya çıkıyor."



"Bu şehir işe, yatırıma doymaz bir şehir" diyen Topbaş, İstanbul'u bundan sonraki bütün alanlarıyla ilgili ellerinde Network'leri bulunduğunu, bu şehirde aday olmanın yetmeyeceğini, kentin bu yönlerinin de farkında olmak, dünyayı okumak gerektiğini söyledi.



Göreve geldiklerinde İstanbul'da günlük hareketliliğin 11 milyon olduğunu, şu anda ise 21 milyonu aştığını bildiren Topbaş, "Bugün ulaşım sistemlerinizi dikkate alırken 40 milyona göre almak zorundasınız" dedi.



Metro ve raylı sistemin önemine de işaret eden Topbaş, "Bu çerçevede bizim öngördüğümüz içinde 32 kilometre hava ray dediğimiz sistem olmak üzere, toplamda 618 kilometrelik bir metro ağına bu kentin ihtiyacı olduğunu gördük" diye konuştu.



Metrobüsü savundu



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, bir metrobüs hattını devreye soktuklarını hatırlatarak, "Bu hattın getirdiği güzellikleri kamufle etmek adına maç günleri... Gayet normal... Bu gelen otobüsler akıllı otobüsler... Yolcular tamamen içeri girdikten sonra kapıları güvenlik açısından kapatıyor. Kapının önünde birisi varsa kapatmıyor, hareket etmiyor. Hareket etmeyince arkadakiler gelemiyor, yığılmalar oluyor. İlk maç günü... Böyle bir izdiham oldu. Hemen 'metrobüs çöktü' dendi" değerlendirmesinde bulundu.



Metrobüsü günde 750 bin civarında insanın kullanacağına inandıklarını ifade eden Topbaş, metrobüs ile günde söz konusu aksta 80 bin aracın devre dışı kaldığını, yakıtta 696 bin TL tasarruf olduğunu, günde 42 bin 100 iş günü kazandıklarını ve 613 ton daha eksik karbondioksit salınımı oluştuğunu anlattı.



Topbaş, "Birileri de bizim köprü, geçit üstlerindeki yaptıklarımızı anlatmamızdan rahatsız oluyor. Vatandaşı bilgilendirme sorumluluğumuz da var. Medya bu görevi yapmıyorsa, bunu anlatmıyorsa biz de vatandaşı bilgilendireceğiz" dedi.



Sandığa gidinceye kadar oy oranlarının belli olmayacağını ve kendisinin hiç kamuoyu araştırması yaptırmadığını belirten Topbaş, "Ana muhalefet partisinin adayı (Kemal Kılıçdaroğlu) misafiriniz olacak. Sorun bakalım kendisine; bir takım arazilerde yerleşmiş olan vatandaşlarımıza, işgal veya şu, bu yapıların, '250 metre kareyi geçenlere tapu vereceğim' diyor. Bunların bir kısmı özel mülkiyet, şahıs arazisi. Nasıl vereceksin? Kamunun arazilerini nasıl

vereceksin?" diye sordu.

