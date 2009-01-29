Topbaş, Kılıçdaroğlu savaşı kızıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Kılıçdaroğlu’nun çamurlu sokak gezisini “Bunları çamur çekiyor” diye eleştirdi. Kılıçdaroğlu da, “Buraya yolumu bulmaya değil, yolunu bulanlardan hesap sormaya geldim” dedi.





Topbaş: Çamur bunları çekiyor



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da dün Sarıyer’de esnaf ziyareti yaptı

Kılıçdaroğlu’nun Altınşehir’deki çamurlu sokak gezisini eleştiren Topbaş, “Bunları da çamur çekiyor demek ki” dedi.



Kılıçdaroğlu’nun yılda 80 kilometre metro yapma vaadini de değerlendiren Topbaş, “Bu yılda 4 milyar dolar demek. ‘Bunun kaynağını nereden bulacaksınız?’ diye sormak lazım. Hayal satarak, ‘fakire, dar gelirliye maaş bağlayacağız’ diyerek vatandaşların umutlarıyla oynanmaz” dedi.



Kılıçdaroğlu: Hesap sormaya geldim



İstanbul’da, iki gündür çeşitli semtleri gezen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını Tuzla’da başlattı. Bir kamyonetin üzerinden halkı selamlayan Kılıçdaroğlu’na yaklaşık 100 araçlık konvoy eşlik etti. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın "İstanbul’da bir yere bıraksak yolunu bulamaz" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ben İstanbul’u Sayın Başbakan’dan daha iyi biliyorum. 3 çocuğum burada doğdu, akrabalarımın bir kısmı burada yaşıyor. Ben İstanbul’da top koşturmadım. Buraya yolumu bulmaya değil, başka anlamda yolunu bulanlardan hesap sormaya geldim" dedi.



Kılıçdaroğlu dün Anadolu Yakası’ndaki Tuzla, Sultanbeyli, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri ile Taşdelen, Orhanlı ve Aydınlı’yı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Sancaktepe Meydanı’nda 2 bin kişiye şöyle seslendi:



Kömür değil iş



Başbakan, İstanbul’da çamur, çöp ve çukur olmadığını söyledi. Dün çukurda ve çamurda bir ayakkabıyı feda ettik. Başbakan isterse postayla ayakkabıyı kendisine göndereceğim. Biz tutarlı, temiz ve namuslu hizmet vereceğiz. Her konuda size hesap vereceğiz. Her evde mutlaka en az bir sigortalının olmasına önem veriyoruz. Bizim kömüre değil işe ihtiyacımız var.



Topbaş yürüyüş bandından insin



Topbaş neyi açıklayacaksa açıklasın. Halkın arasına çıksın, varoşlarda gezsin. Yürüyüş bandından aşağı insin. Ayaklarına çizmeleri giysin. Topbaş, elektronik şehir rehberi gönderme teklif etti. Ben merak ediyorum kendisi acaba bilgisayar kullanmayı biliyor mu, mail atabiliyor mu?



Dişlerini dökeceğiz



Topbaş, Silivri’de arsada yapılan değişiklikle, 11 milyon lira rant sağladı. İstanbul için mi kullandılar? AKP ve yandaşları için paylaştılar. Topbaş’ın su sayaçlarını pahalıya taktığını açıklayacağım. Yolsuzluk yapanın dişlerini dökeceğiz.

