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Yaşam

Topbaş: ''İstanbul'da bütün ana arterler açık'' İSTANBUL (A.A)

31 Ocak 2012 22:01

-Topbaş: ''İstanbul'da bütün ana arterler açık'' İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bugüne kadar İstanbullular ile çok önemli bir sınav verdiklerini belirterek, ''İstanbul'da bütün ana arterler açık'' dedi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlediği basın toplantısında konuşan Topbaş, 26 Ocak Perşembe günü başlayan kar yağışının, 2 Şubat Perşembe gününe kadar süreceğini dile getirdi. ''Özellikle İstanbullulara teşekkür ediyorum. Bugüne kadar İstanbullular ile çok önemli bir sınav verdik. İstanbul'da bütün ana arterler açık. Daha çok toplu taşıma araçlarının kullanıldığını gördük'' diye konuşan Topbaş, toplu taşıma araçlarının ek sefer hizmetlerine devam ettiğini, karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalıştığını kaydetti. ''Vatandaşların bireysel araç kullanmayıp, toplu taşımayı tercih etmeleri ya da kar lastiğiyle araç kullanmaları bize sıkıntı yaşatmadı'' diyen Topbaş, kentte 6 ile 40 santimetre arasında kar kalınlığının bulunduğu yerler olduğunu söyledi. Topbaş, şehirdeki diğer hizmetlere de devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti: ''Günde 15 bin ton çöp toplanan kentte, temizlik devam etmektedir. Geçen yıl şubat ayında kar ve çöp yığınları arasındaki Manhattan'da olduğumuzda, insanların şikayetini dinlemiştik. İstanbul bu sıkıntıyı yaşamamaktadır. Metin Oktay tesislerimizde 390 evsizi misafir ediyoruz. İstanbul'da 51 kaza yaşandı. Ağır hava şartları içinde araba kullanmak meziyet ve bilgi ister. Yeni araba alanlar ve acemilik çekenlerin trafiğe çıkmamalarını önermekteyiz.''  Topbaş, kar yağışıyla beraber fırtınanın olmasının eksi 9'lara inen sıcaklığın eksi 20'de hissedilmesine neden olduğunu da ifade etti. Deniz ulaşımına da değinen Topbaş, Şehir Hatlarında sorun olmadığını, İDO'nu da Marmara Denizi'nde yaptığı seferlerde zaman zaman sıkıntı yaşandığını anlattı. ''İstanbul'da 'sokağa çıkmayın' demiyoruz. Ama komşularımızla aynı araçları kullanmak, toplu taşıma araçlarını kullanmak, akşam dönüş ve sabah çıkışlarında dikkatli olmak gerekiyor'' şeklinde konuşan Topbaş, özellikle fırtına sebebiyle buzlanmalar oluştuğunu da dile getirdi. Topbaş, İstanbul'un TEM aksları üzerine yağışın tipi halinde düştüğünü ve zeminin de kayganlaştığını belirterek, Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmaya devam ettiklerini söyledi. 

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