Topbaş: İSPARK’ın ticari değeri nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kılıçdaroğlu’na İSPARK’ın piyasa değerini sordu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "yerel seçimlerde bu dönem İstanbul'da bir seviye kaybını görmekten üzüntü duyduğunu" bildirdi.



Seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulunan Topbaş, vatandaşlara karanfil dağıttı. Burada bir restoranda konuşan Topbaş, seçim sürecinin devam ettiğini ve bu süreçte şehri ciddi olarak dolaşma fırsatı bulduğunu söyledi.



Topbaş, halkın arasında olmayı prensip edindiğini, Bağcılar ilçesinde de kendi ayak izlerinin bulunduğunu dile getirdi.



Bağcılar'ın kendisi için çok anlamlı bir yer olduğunu ifade eden Topbaş, Bağcılar'ın çamurdan kurtarıldığını, İstanbul'un en eski ilçelerinden daha temiz hale getirildiğini belirtti.



Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu seçim sürecinde siyasi partiler stratejilerini geliştirmişlerdir. Vatandaşımız da yaptıklarımıza, yapmakta olduklarımıza bakacak, değerlendirme yapacak. Bu dönem yerel seçimlerde İstanbul'da bir seviye kaybını görmekten üzüntü duyuyorum. Bu dönemde, medyamızın da bazı noktalardaki tutumları sebebiyle olacak ki prim vermek adına bu seviyenin düştüğünü görüyorum. Neticede ülke adına, söz sahibi olmak adına partiler var. Yetki istiyoruz ama bunu isterken, gelişmiş dünya değerlerine ve etik kurallara dikkat etmek gerekir. Kendilerinden söz ettirmek pahasına 'Ben söyleyeyim, cevap versinler', böyle bir şey olmaz."



Belediyenin şirketleri



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hesap uzmanı olduğunu anımsatan Topbaş, şunları kaydetti:



"Ama hesaplarında dahi tutarlı olmadığını gördük. Üç gün medyada yer tutturuldu. 'Geri sayım başladı', 'Başkan açıklasın, yoksa ben açıklayacağım' dedi. Bir A4'de neyi açıkladı? 23 şirketten 20'si kar etmiş, 3'ü zarar etmiş, bunu açıklıyor. 3 tane zarar var, Sağlık A.Ş, BİMTAŞ, Konut A.Ş... Sağlık A.Ş'nin kar etmesi beklenir mi? Kılıçdaroğlu, ya hesap bilmiyor ya da demagoji yaparak insanların zihinlerinde soru işareti oluşturmak istiyor. BİMTAŞ depremle ilgili çalışmalar yürüten bir şirket. Kar mı etmesi lazım? Konut A.Ş'nin doğru dürüst hiç faaliyeti yok. Toplamda 17 milyon liralık zarar. Bizim diğer şirketlerimize baktığımızda marka olmuş, uluslararası ticarete girmiş, sektör mantığıyla çalışan şirketler. 'Sayıştay denetimine tabi olsun'muş. Milletvekilisiniz, parlamentoya önerge verdiniz mi bunlar Sayıştaya tabi olsun diye? Onların kendi Ticaret Kanunu çerçevesinde, kendi denetim sistemi içinde denetlendiğini ya gayet iyi biliyorsun veya bilmiyorsun demek lazım. Bilmediğin için zihinlerde soru işareti oluşturmaya çalışıyorsun veya bilerek kurnazlık yapıyorsun."



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iç ve dış borçlarının 1 milyar 534 milyon dolar olduğunu ve bu borçların 2018-2028 yılları arasında ödeneceğini bildiren Topbaş, bütün devletlerin, milletlerin, şirketlerin böyle borçları olduğunu, hatta bu rakamın Anadolu'daki illerde bile görülebildiğini belirtti.



Topbaş, bu borçlanmanın gelişen, iş yapan şirketlerin aktif hayatında normal olduğunu, bunların ciddi rakamlar olmadığını vurguladı.



İSPARK’ın ticari değeri



Kadir Topbaş, İstanbul'da daha önce otopark konusunda "değnekçilik" olayı yaşandığını anımsatarak, İSPARK'ın çok başarılı hizmet verdiğini dile getirdi. "Bugün ben soruyorum, İSPARK'ın dünyadaki ticari değeri nedir?" diyen Topbaş, Kılıçdaroğlu'ndan bu sorunun yanıtını beklediğini, cevap gelmemesi halinde kendisinin açıklayacağını söyledi.



Topbaş, her alanda bu kente bir şeyler kattığını ama medyadan "Sağol" diye bir manşet görmediğini kaydetti.



Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bekaroğlu'nun dün katıldığı bir televizyon programında kendisine soru yönelttiğini anımsatan Topbaş, şöyle devam etti:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık toplam tanıtım giderleri 60 milyon lirayı bulmuyor. Ama çıkıyor, koskoca adamcağız televizyonda '500 trilyon' diyor. '500 trilyonun başına akrabasının gelinini nasıl koydu?' diyor. Burcu Topbaş, yeğenimin eşi. Belediyede kreatif olarak çalışıyor. İmza hakkı yok. Biz tanıtım adına ajanslara iş vermiyoruz. Hiçbir ihaleye, akçeli işe karışımı yok. Keşke onun gibi birkaç insanım daha olsa. Biz 5 yılda yaptığımız 60 milyon lira civarındaki çalışmaları ajanslara vermiş olsaydık, kat be kat geçerdi. Tanıtım alanları geçmişte rant alanları olarak kullanılmıştı ama bizde bu yazmaz."



Topbaş'a, esnaf ziyareti sırasında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eşlik etti.

