-TOPBAŞ: ''İHALEDE SİYASİ GÖRÜŞE BAKILMAZ'' İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Haydarpaşa Garı'ndaki onarım çalışmalarını yapan firmanın sahibinin AK Parti ilçe örgütü üyesi olduğu iddiasına ilişkin, ''Yüklenici firmanın siyasi görüşüne bakılmaz ki. Özellikle liberal ülkelerde ihale şartları bellidir. İnsanlar ihaleye girer, kim alırsa alır'' dedi. Topbaş, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Türkiye'deki yabancı medya organlarında görevli basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin Haydarpaşa Garı'ndaki onarım işini yapan firmanın sahibinin AK Parti ilçe örgütü üyesi olduğunu belirterek, bu işin AK Partili bir firma sahibine verilmesinin doğru olup olmadığını sorduğu Topbaş, çıkan yangının kendilerini üzdüğünü söyledi. Topbaş, yangınların durup dururken çıkmadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir olumsuzluk varsa onun nedenlerini bulmak gerekir. Orada bir çatı onarımından bahsediliyor. Yüklenici firmanın onarım için ihaleyi aldığını ama yaparken de çatı izolasyonundaki yangına sebebiyet vermiş olabileceğinden bahsediliyor. Ancak bize raporlar henüz tam olarak ulaşmadı. Bu nedenle kimseyi itham etme hakkımız yok. Bu tip yapılarda daha hassas davranılması gerekiyor. Herkes her işi yapamaz, bu işin uzmanlar tarafından yapılması lazım. Yüklenici firmanın siyasi görüşüne bakılmaz ki... Özellikle liberal ülkelerde ihale şartları bellidir. İnsanlar ihaleye girer, kim alırsa alır. Bu parti, şu parti mensubuymuş, şu partide çalışıyormuş gibi değerlendirmelerin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben kendisini tanımam ama belki karşılaşmışımdır, bilemiyorum... Ancak bunu böyle bir siyasi kimlikle değerlendirmemek gerekiyor. CHP'li bir ilçe örgütü elemanı olsaydı o zaman bu yangın meşru mu sayılacaktı? Bu yanlış bir değerlendirme. Sorumlusu kimse mutlaka ona göre değerlendirme yapılacaktır.'' -ULAŞIM ÜCRETLERİNE YAPILAN ZAM- Kadir Topbaş, ''Toplu Ulaşım Haftası Etkinlikleri''nde öğrencilerin ulaşım zammı protestosuyla ilgili bir soru üzerine de durup dururken zam yapmadıklarını söyledi. Bu konuda hassas davrandıklarını vurgulayan Topbaş, ''Şöyle bir durum da var. İETT yılda 138 milyon lira zarar ediyor. Biz de her yıl 138 milyon lira destek veriyoruz. Bu ücretler bunu karşılamıyor. 1,5 yıl aradan sonra enflasyonu dikkate alınarak bir düzenleme yapıldı'' diye konuştu. Topbaş, öğrencilerin tepki göstermekte haklı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Onlar için bu artış çok önemlidir, bunu kabul ediyorum. Ancak toplu taşım ücretsiz olsun gibi bazı söylemlerini kabul edemiyorum. Zamları yaparken halkın bütçesini düşünüyoruz, düşünmeden adım atmıyoruz. Öğrencilerin protestosunun demokratik hak olarak kendilerini ifade etmeleri açısından doğru olduğuna inanıyorum. Buna karşı çıkılması mümkün değil. Ancak bu bir eylem boyutuna, toplantı sabote etme boyutlarına gelirse hoş değil. Protestonun boyutları medeni ölçüleri aşmamalı.''