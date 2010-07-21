Topbaş hergün bir milli kıyafet deniyor

MEHMET DEMİRKAYA / T24





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yabancı misafirlerin ziyaret sırasında hediye ettikleri milli kıyafetlerle dikkat çekmeye başladı. Kazan Belediye Başkanı Metshin, Tatar ulusal kıyafetini giydirdiği Topbaş'ı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı(UCLG) başkanlığına aday göstereceklerini söyledi.

Japon Bahçesi'nin açılışında dün Japon ulusal kıyafetini giyen Başkan Kadir Topbaş bugün de Tatar ulusal kıyafetini giyerek gazetecilere poz verdi. Tataristan Özerk Cumhuriyetine bağlı Kazan Belediye Başkanı İlsur Metshin ve Tataristan Özerk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Lenar Safin Topbaş'ı makamında ziyaret etti.

Topbaş ziyaret sırasında, Türkiye ile Tataristan özerk cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, “Bu duygular geçmişe uzanmakta. Bize düşen bunu daha da geliştirmek. Değerli kardeşimi İstanbul’da görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum” dedi.

İstanbul'da bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu , Tataristan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini belirten Kazan belediye Başkanı İlsur Metshin,” Türk inşaat şirketleri başta olmak üzere Türk şirketlerinden çok şey öğreniyoruz, tecrübe kazanıyoruz” dedi.

2010 sonunda UCLG başkanlık seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kadir Topbaş’ı aday göstermek istediklerini belirten Metshin şunları söyledi:

”Birliğin başında Paris Belediye Başkanı bulunmakta. Siyasi nedenlerle görevi bırakması gündemde. Ben bu dünya örgütünün Avrasya bölümünden sorumlu başkan yardımcısıyım. Bu dünya örgütünün Avrasya bölümünün sorumlusu olarak tüm Avrasya’daki yetkililerin adına irade göstererek sayın başkanın bu seçimlerde başkan adayı olmasını istiyoruz. Çünkü bizler çok değerli bir şehrin başkanı olan Topbaş'ın bu örgütün başında olması gerektiğini düşünüyoruz”.

Metshin konuşmasının ardından Topbaş’a, UCLG başkan adaylığı için tavsiye mektubunu sundu. Topbaş da konuk başkan’a Kızkulesinin resmedildiği bir tablo hediye etti.

Kazan Belediye Başkanı Metshin, Topbaş'a Tataristan'ın ulusal kıyafetini de hediye etti ve Topbaş'ın kıyafeti giymesine yardımcı oldu.

Topbaş kardeşinin eşinin Tatar olduğunu belirterek, " Kardeşlik böyle olur " dedi. Topbaş milli kıyafeti giyerek gazetecilere poz da verdi. Topbaş ise, Raisoviç'e Kızkulesinin resmedildiği bir tablo hediye ederek, " Daima gözünüzün önünde olsun " dedi. Topbaş, Tataristan Özerk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Lenar Safin'e de bir vazo hediye etti.