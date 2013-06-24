Topbaş'tan gençlere Gezi ricası: Dünyaya her şeyin düzeldiği mesajı verin

Gezi Parkı olaylarının sona ermesi için gençlerden yardım isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, sosyal medyayı iyi kullanan ve dil bilen gençlerden dünyaya her şeyin düzeldiğine dair mesaj vermesini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gezi Parkı olaylarının artık sona erdirilmesi için çağrı yaptı

Başkan Topbaş, sosyal medyayı iyi kullanan ve dil bilen gençlerden dünyaya her şeyin düzeldiğine dair mesaj vermesini istedi.

Bundan sonraki süreçte halkın sıkıntılarının dikkate alınacağını bir kez daha vurgulayan Topbaş, "Farklı bir yönetim anlayışını ortaya koyacağımızı ifade etmiştim. Taksim'deki olayları kullanmak isteyen gruplara fırsat verilmemesini istiyoruz. İçeride toplantı yaptığımız turizmciler endişe içinde. Burada bu devam ederse sıkıntı yaşanırsa 2020 Olimpiyatları hayal olur. Kaybeden biz oluruz. Kazanaların kim olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Demokratik hak olarak bunu sergilemeyek isteyenlere söylenecek bir şeyi olmadığını belirten Topbaş, sosyal medyayı kullanan gençlerden destek istedi.

"En küçük bir durak projesini bile soracağız" sözleri hatırlatılan Topbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadıköy Meydanı'nı sorsak diyorlar, sadece Kadıköy'e değil tüm İstanbul'a sormak lazım. Haydarpaşaport'u da halka soralım diyorlar İngiltere'de de benzer bir proje olan Dockland yapıldı ve halka sorulmadı. Neden çünkü hükümet projesi, zaten sayın başbakanımız bunu seçim öncesinde sordu ve halktan yetki aldı. Biz yerel yönetim olarak halka sormalıyız diyerek bir otobüs durağını ifade ettik. Her şeyi halka sorsak icraat yapamayız. Bu yıl bizim icraat bütçemiz 8.5 milyar dolar."