Topbaş denetimde işi sağlama bağlamış!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş'ın belediyeyi denetlemekle yükümlü kişileri tartışmalı görevlere getirdiği iddiaları Meclis'e taşındı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, belediyedeki işlem ve uygulamaları incelemek ve yasalara uygunluğunu araştırmakla görevli iç denetçilere birer koltuk verdiği öne sürüldü.



CHP İstanbul Milletvekli Çetin Soysal, Meclis'e verdiği soru önergesinde halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iç denetçi olarak görev yapan isimlerin, BİMTAŞ, İGDAŞ, BELBİM, İSFALT gibi belediye şirketlerine yönetici olarak atandıklarını belirtti. Bu isimler aynı zamanda Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği, Belediyeyi denetlemekle görevli bulunuyor. CHP’li Soysal’ın saptamalarına göre İstanbul Belediyesindeki iç denetçiler şu görevlere atandı:



- Mali Hizmetler Daire Başkanı Cemil Aslan: BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı



- Gelirler Müdürü Yakup Keskin: İGDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi



- İştirakler Koordinasyon Müdürü Hasan Özçelik: İGDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi



- Bütçe Denetim Müdürü Kenan Kırtıl: KİPTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi



- Mali Kontrol Şube Müdürü Abdülkadir İnceoğlu: BELBİM Yönetim Kurulu üyesi



- Giderler Müdürü Sabri Çakıroğlu: İGDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi



- Finansman Müdürü İhsan Baş : İSFALT Yönetim Kurulu Üyesi



- Emlak Müdürü Sami Kılıç : İSFALT Yönetim Kurulu Üyesi



- Asude Seferoğlu: İGDAŞ Denetleme Kurulu Üyesi



Asli görevi dışında görev verilemez



Soysal, Belediyelerde görevli iç denetçilerin yasa gereği görevlerinde bağımsız olduklarını ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemeyeceğini belirterek, ‘’İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise kanun ve yönetmelik ile getirile bu düzenlemelerin tamamına aykırı atamalar yapmakta hiçbir sakınca görmemiştir.

İç denetçi olarak atanan kişilerin tamamı Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışmaktadır. Bu nedenle görevlerinde bağımsız değildir ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez hükmü ihlal edilmiştir.’’ dedi.



Soysal TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde de ‘’Bu kişilerin yasalara rağmen belediye şirketlerinde neden görevlendirildiğini’’ sordu.