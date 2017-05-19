Topbaş, damat sorusunu yanıtsız bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ‘FETÖ’den tutuklanıp bir süre önce tahliye olan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ilgili soruya yanıt vermedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bir süre önce tahliye olan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ilgili soruya yanıt vermedi. Katıldığı bir etkinliğin sonunda gazetecilerin sorularıyla karşılaşan İBB Başkanı Topbaş, "Gazeteciler, gündeme dair soru sormak istiyor" diyerek İstanbul Valisi Vasip Şahin'e döndü.

Vali Şahin'in olumsuz cevap vermesi üzerine İBB Başkanı Kadir Topbaş makam aracına yöneldi.

Topbaş Damadıyla ilgili soruya yanıt vermeden makam aracına binip ayrıldı.