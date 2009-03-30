Topbaş: CHP başarılı oldu

İstanbul'da CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu giriştiği yarışı kazanarak ikinci kez mega kentin başına geçen AKP'li Kadir Topbaş, CHP'nin aldığı oyu 'başarı' olarak değerlendirdi ve 'İstabullu ikinci kez bizi seçti' dedi.



İstanbul'da ikinci kez koltuğa oturan AKP'li Kadir Topbaş, büyük heyecana sahne olan seçimi NTV'ye değerlendirdi.



İstanbul'da kaybettikleri bazı yerler ve CHP'nin yakaladığı oy oranıyla ilgili olarak Topbaş, "Bu seçimler diğerlerinden çok daha farklı bir havada geçti. Atmosfer daha değişikti. Her şey İstanbulluların gözü önünde oldu; ilk olarak bunu belirtmek isterim. Bu seçim CHP için başarılı geçti. İlçe belediye sayıları ve oyları artmıştır; kendilerini kutlarım" diye konuştu.



'İstanbullu bizi istedi'



'Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda İstanbullu bizi istedi' diyen Topbaş, "Yüzde 1'in altında bir düşüş yaşadık. Bir ilki başararak İstanbul'u iki kez üst üste yönetecek bir başkan olarak söylüyorum, iktidar olmanın sıkıntısı yaşanmış, Türkiye'de ve istanbul'da oy kaybedilmiştir. İstanbul'da 3 milyon oy almamız ve devam etmemiz önemlidir. Partimizin Türkiye genelinde önde olmasına rağmen bazı ikazlar yapıldığı ortadadır. Aslında tüm siyasi partiler için durum böyle; ikaz vardır" dedi.



'Sadece hizmet yeterli olmadı'



Topbaş, Sarıyer, Kadıköy gibi ilçelerde CHP'nin kazanmasını ise şöyle değerlendirdi: "Yapılan yaklaşık 25 milyar TL'lik hizmet yeterli olmamış, İstanbullu sadece bunu yeterli görmediğini ortaya koymuştur. Bunu değerlendireceğiz. Ayrıca, belirttiğim gibi diğer seçimlerden farklı olarak iftira ve iddialar seçim alanlarına taşındı. Seçim, genel seçim atmosferine büründü. Bloklaşma ve sahiplenme oldu. Kılıçdaroğlu üzerinde mutabakat sağlandı; CHP'deki muhalifler birlik oldu. 'Onu güçlü kılmak için' gibi farklı yorumlar yapılabilir."



Seçim atmosferinde ortaya atılan ellektirk kesintileri, veri girişindeki sorunlar gibi iddiaları değerlendiren Topbaş, "Bu olaylara tek tafarlı bakmamak lazım. YSK, İl Seçim ve İlçe Seçim kurulları var. Kontrol onlarda, tedbir ve önlemler alınmaktadır diye düşünüyorum. Her siyasi parti buralara üye vermekte, mensuplarıyla gelişmeleri takip etmektedir. Bir iki noktada geçmişte de iddialar olmuştur ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Ancak bu noktada, seçime gölge düşürecek tarzda kullanılanm ifadeleri doğru bulmuyorum" diye konuştu.



İktidarda olmanın, seçimlerde dezavantaj oluşturduğu noktalara değinen Topbaş, "İşler hep takdirle yad edilmez. İddialar ve problemlerler gündeme taşınır. 5 yıl beklendi ve seçim zamanı bunlar ortaya atıldı. Buna kuşkulu bakarız. Gerçek olmadığını söylememize rağmen, iftiraya varan ifadeler olmamalı" dedi.



İstanbullulardan rica



Kadir Topbaş, İstanbul'un öncelikleri konusunda detaylı bir açıklama yapmayı doğru bulmadığını belirten ve deprem, kent meydanları sorunlarına değinen Topbaş, seçmenlerden de bir ricada bulundu:



"Seçim öncesi internet üzerinden yapılan araştırmalarda AKP gücçü görülüyordu. 3-5 gün kala, bir takım şeyler değişti. AKP'ye oy vereceğim deyip de son günlerde bundan vazgeçen vatandaşlardan, bunun nedenlerini bize iletmelerini istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar ve biz de eksikliklerimizi görelim."