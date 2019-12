-TOPBAŞ BAŞKONSOLOSLARLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''İstanbul, artık dünyada bir model olma yolunda, diğer ülkelerin belediye başkanları tarafından da takip ediliyor'' dedi. Topbaş, İstanbul'da görev yapan başkonsoloslarla, Emirgan Beyaz Köşk'te kahvaltılı toplantıda biraraya geldi. Kadir Topbaş, İstanbul'un bir ''dünya kolonisi'' özelliğini gösteren, geçmişten bugüne farklı milletleri barındıran bir kent olduğunu vurguladı. İstanbul'un insanları kendine aşık eden bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Topbaş, bir ülke özelliği taşıyan bu kentte yaşayanları mutlu etmek için büyük çaba harcadıklarını söyledi. Topbaş, İstanbul'un sadece Türkiye'ye değil tüm insanlığa karşı sorumlu bir kent olduğunu belirterek, ''Bu şehrin çok daha farklı boyuta gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İstanbul artık dünyada bir model olma yolunda diğer ülkelerin belediye başkanları tarafından da takip ediliyor'' dedi. İstanbul'a 6 yıl içinde 10.5 milyar doları ulaşımda olmak üzere 19 milyar dolar civarında yatırım yaptıklarını ifade eden Topbaş, 231 adet kavşak ve 405 kilometre yolun yapımının kendi döneminde gerçekleştiğini bildirdi. Kentin, dünyanın önemli kararlarının alındığı toplantıların düzenlendiği ve kongrelerin yapıldığı önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Topbaş, bunun kendilerine gurur verdiğini, bu düşünceyle her türlü altyapıyı ve donanımı İstanbul'a katmaya çalıştıklarını kaydetti. İstanbul'un 24 saat yaşayan, canlı, dünyaya açık bir kent olduğunu belirten Topbaş, kentin 1886 yılına kadar ''sıfır noktası'' olarak kabul edildiğini ve tarihçilerin ''İstanbul'un batısı ve doğusu'' şeklinde dünyayı tanımladığını anlattı. Topbaş, bundan böyle İstanbul'da görev yapan başkonsoloslarla ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez bir araya gelmeyi geleneksel hala getireceklerini de söyledi. Kadir Topbaş, İstanbul'un, 30'un üzerindeki kardeş şehirleri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir arada olmak için çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi. Davetliler adına konuşan Sırbistan'ın İstanbul Başkonsolosu Dragan Markoviç de, bu kentte görev yapmanın kendileri için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek, şehirde yaşamın her alanında büyük gelişmeler kaydedildiğini ifade etti. İstanbul'un öneminin dünyada her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Markoviç, burada görev yapan başkonsoloslar olarak daha fazla iş birliği istediklerini ve temsil ettikleri ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek için yapılması gereken herşeyi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Bu arada, davetli olan İsrail'in İstanbul Başkonsolosu'nun, dini bayramlarını gerekçe göstererek, kahvaltıya katılamadığı öğrenildi.