-TOPBAŞ: ATİNA ZİYARETİNDE KRİZLE KARŞILAŞMADIK İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Atina ziyaretiyle gündeme gelen ''İstanbul-Konstantinapolis'' tartışmasına ilişkin ''Biz böyle bir krizle karşı karşıya kalmadık. O, zannediyorum kendi partileri arasındaki bir söylem olabilir'' dedi. Topbaş, ''Çağlayan Meydan Düzenleme Projesi'' inşaat alanında yaptığı incelemenin ardından gazetecilerin Atina ziyaretine ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Atina ziyaretiniz sırasında Konstantinapolis krizi çıktı. Bu nedir?'' şeklindeki sorusu üzerine Topbaş, ''Biz böyle bir krizle karşı karşıya kalmadık. O, zannediyorum kendi partileri arasında bir söylem olabilir. Gayet olumlu geçti, iyi bir görüşme yaptık. Müşterek işbirliği yapmak ve bizim bazı çalışmalarımızı incelemek adına oradan bir teknik heyeti İstanbul'a davet ettik. Bu teknik ekip ulaşım sistemlerimizi ve diğer sistemlerimizi inceleyecek'' dedi. Topbaş, Atina ziyareti sırasında kendisinin de şehirde bazı incelemelerde bulunduğunu ve özellikle Akropol Müzesi'nin inşaatının çok dikkatini çektiğini dile getirdi. Arkeolojik kazı alanı üzerine nasıl bir müzenin yapıldığını gözlemlediğini anlatan Topbaş, şöyle devam etti: ''Bu müzenin fotoğraflarını da çektirdim. Biz de kıyametler koparan insanlar, Atina'daki Akropol Müzesine bakmalılar. Altta arkeolojik kazı alanı, üstte müzeyi görüyorsunuz. Müze, arkeolojik kazı alanına yerleştirilen kolonlar üzerinde yükseliyor. Üstelik arkeolojik kazı çalışmaları da hala devam ediyor. Ancak biz de anlayışlar farklı şekilde önümüze engel olarak çıkartılıyor. Atina gibi bir yerde kazı alanından betonlar çıkarılarak müze binasını nasıl koyduklarını gördük. Biz de bazı yerlerde kıyametler koparanlara Akropol Müzesi'ni mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum. Çok etkileyici bir müze yapmışlar. Bulgular da orada sergileniyor. Bizim burada maruz kaldığımız, birtakım yerlere şikayet edildiğimiz çevrelerce müzenin arkeolojik kazı alanı üzerine nasıl yükseldiğinin görülmesi gerek. Bilim adamıysalar bilim adamı olarak görsünler, kendilerini uzman olarak kabul ediyorlarsa gidip görsünler.''