Topbaş adaylığından emin

Partisinin İstanbul’da yaptığı temayül yoklamasında “başarılı” bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Adaylığımda bir problem yok, sayın Başbakanım açıklar” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Arnavutköy’de 55 hizmetin toplu açılışı nedeniyle düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, “AKP içinde yapılan temayül yoklamasında İstanbul’da sizin adınız çıktı. Aday mısınız?” yönündeki sorusuna da Topbaş, “Adaylığımda problem yok ki. Şu anda başkanım zaten. Sayın Başbakanım açıklar. Tabii ki adaylığımız devam ediyor. Biz aday olacağız. Kararı da vatandaş verecek” dedi.



Topbaş, itfaiyeye 700’ün üzerinde eleman alımının seçim yatırımı olup olmadığı yönündeki bir soruya, “Seçim yatırımı değil. Biz bunu hiç yapmadık. 700 kişi girecek, 7 bin kişi diyecek ki ‘ben niye girmedim’. Esasında böyle bir seçim yatırımı olmaz. İhtiyaç olduğu için alıyoruz” diye konuştu.



Bir gazetecinin havalar soğuduktan sonra vatandaşlardan hava kirliliğine ilişkin şikayet gelip gelmediği yönündeki sorusu üzerine de Topbaş, İstanbul’un hava kirliliğine ilişkin ölçüm sonuçlarının hem Büyükşehir Belediyesi’nin, hem de Çevre ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlandığını ve bir kirliliğin söz konusu olmadığını kaydetti.



Kömür dağıtımının hemen arkasında medyada bu değerlendirmelerin yapıldığını gördüklerini, ancak o zaman havaların sıcak olduğunu ve vatandaşın dağıtılan kömürünü dahi yakmadığını ifade eden Topbaş, “Bunlar hep kullanılacaktır. Seçimde hep menfi propaganda olarak ortaya konulacaktır. Ama bilimsel tespitler yapılıyor. İstanbul’un havası Avrupa standartlarının üzerinde” dedi.

