T24 LogoT24 Logo
Politika

Topbaş adaylığından emin

Partisinin İstanbul’da yaptığı temayül yoklamasında “başarılı” bulunan Topbaş, “Sayın Başbakanım açıklar” dedi.

15 Aralık 2008 02:00

Partisinin İstanbul’da yaptığı temayül yoklamasında “başarılı” bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Adaylığımda bir problem yok, sayın Başbakanım açıklar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Arnavutköy’de 55 hizmetin toplu açılışı nedeniyle düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, “AKP içinde yapılan temayül yoklamasında İstanbul’da sizin adınız çıktı. Aday mısınız?” yönündeki sorusuna da Topbaş, “Adaylığımda problem yok ki. Şu anda başkanım zaten. Sayın Başbakanım açıklar. Tabii ki adaylığımız devam ediyor. Biz aday olacağız. Kararı da vatandaş verecek” dedi.

Topbaş, itfaiyeye 700’ün üzerinde eleman alımının seçim yatırımı olup olmadığı yönündeki bir soruya, “Seçim yatırımı değil. Biz bunu hiç yapmadık. 700 kişi girecek, 7 bin kişi diyecek ki ‘ben niye girmedim’. Esasında böyle bir seçim yatırımı olmaz. İhtiyaç olduğu için alıyoruz” diye konuştu.

Bir gazetecinin havalar soğuduktan sonra vatandaşlardan hava kirliliğine ilişkin şikayet gelip gelmediği yönündeki sorusu üzerine de Topbaş, İstanbul’un hava kirliliğine ilişkin ölçüm sonuçlarının hem Büyükşehir Belediyesi’nin, hem de Çevre ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlandığını ve bir kirliliğin söz konusu olmadığını kaydetti.

Kömür dağıtımının hemen arkasında medyada bu değerlendirmelerin yapıldığını gördüklerini, ancak o zaman havaların sıcak olduğunu ve vatandaşın dağıtılan kömürünü dahi yakmadığını ifade eden Topbaş, “Bunlar hep kullanılacaktır. Seçimde hep menfi propaganda olarak ortaya konulacaktır. Ama bilimsel tespitler yapılıyor. İstanbul’un havası Avrupa standartlarının üzerinde” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24