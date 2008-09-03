Topbaş: 3. köprünün yeri netleşmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'a yapılması planlanan üçüncü köprüyle ilgili, "Buradaki hassasiyetlerimiz kent ormanları. Başbakan'ın üzerinde durduğu hassasiyet özellikle bu" dedi.

Topbaş, Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin toplu sözleşme imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü köprünün yeri belli oldu. Son karar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kaldı. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlarken Topbaş, önemli bir ulaşım aksını oluşturacak köprü için 5 ayrı noktanın belirlendiğini, son olarak iki yerle ilgili Başbakan Erdoğan ile

helikopter uçuşu yaptıklarını belirtti.

Topbaş, köprünün yeriyle ilgili son kararı Başbakan Erdoğan'ın vereceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ulaştırma Bakanlığı farklı yerleri önermektedir. İstanbul'a aynı zamanda kent ulaşımında kent köprüsü haline dönüşmüş olan iki köprünün dışında, biraz daha ulusal boyutu değerlendiren, zaman zaman kentlinin de rahat rahat kullanabileceği bir değerlendirme yapılacağına inanıyorum.

Buradaki hassasiyetlerimiz kent ormanları. Başbakan'ın üzerinde durduğu hassasiyet özellikle bu. Ormanlar ve çevre konusunda bir rahatsızlık vermemesi üzerinde özellikle duruluyor. Bana gelen, basında gördüğümüzün dışında bir bilgi yok. Henüz netleşmiş değil benim bildiğim kadarıyla. Uzmanlar tartışıyor. Artıları, eksileri var. Belirlenen noktalardan en doğru noktayı seçmeye karar verecekler."

"Köprü yapılacak alanın kamulaştırılmasıyla" ilgili soru üzerine Topbaş, "Köprü alanları üzerinde bazı bölgelerde kamulaştırma oranı daha fazla, bazı bölgelerde daha az oluyor. Kent için hangisi doğruysa, Başbakan Erdoğan İstanbul'u iyi bilen biri, Başbakan Erdoğan'ın en iyi kararı vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Topbaş, "Tarabya-Beykoz arasındaki bir köprü devletin orman alanlarını tehdit eder mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Tabii ki bütün yollara, 'bütün ulaşım aksları orman ve kamu alanlarının tehdit eder' diye baktığınız zaman tabii ki eder noktaları olur. Ama burada kent yönetimi, yerel yönetimler yetkilerini doğru kullandıkları takdirde, tehdit ettirmeden, çevreye zarar vermeden, kent değişimini ve yaşamını sağlayabilirler. Buradaki hassasiyetler kent ormanlarının zarar görmemesi, baskı altında olmaması. Başbakan Erdoğan'ın havzalar dahil olmak üzere bu konuda hassasiyet gösterdiğini ifade etmek istiyorum."

