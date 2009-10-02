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Topaoğlu Ersoy'a 7 bin 500 TL ödeyecek

Bülent Ersoy, kendisi için "Dünya çapında yıldız olacaktı ama önünü kestiler" diyen Mustafa Topaloğlu'na açtığı tazminat davasını kazandı.

02 Ekim 2009 03:00

Bülent Ersoy,  kendisi için "Dünya çapında yıldız olacaktı ama önünü kestiler" diyen Mustafa Topaloğlu'na açtığı 100 bin TL'lik tazminat davasını kazandı.

Türkücü Mustafa Topaloğlu'nun "Dünya çapında yıldız olacaktı ama önünü kestiler" sözü pahalıya patladı. Bu söz nedeniyle Ersoy, avukatı Aydın Kurban aracılığıyla Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmuş ve 100 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.
 
Yaklaşık 2 aydır süren manevi tazminat davası dün sonuçlandı. Mahkeme Topaoğlu'nun Ersoy'a 7 bin 500 TL tazminat ödemesine karar verdi.

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