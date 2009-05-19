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Topaloğlu yine yakalandı

Şişli'deki kumar operasyonunda ikinci kez gözaltına alınan Mustafa Topaloğlu, bu seferki savunması, "Cinayet mi işledik?" oldu

19 Mayıs 2009 03:00

İstanbul Şişli'de düzenlenen kumar operasyonunda aralarında şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun da yer aldığı 62 kişi gözaltına alındı. Daha öncede aynı gerekçeyle gözaltına alınan Topaloğlu'nun bu seferki savunması, "Cinayet mi işledik? İçeride insanlar eğleniyor işte" oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saat 23.30 sıralarında Şişli Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi'ndeki bir binanın bodrum katında kumar oynadığı gerekçesiyle baskın düzenledi.

Daha önce de aynı gerekçeyle bir çok kez operasyon yapıldığı öne sürülen söz konusu adrese, gece saatlerinde tekrar gelen polis, içerideki 2 rulet masası ve "black jack"lerle çok sayıda oyun pullarına el koydu.

Burada kumar oynadığı ve oynattığı ileri sürülen ve Mustafa Topaloğlu'nun da bulunduğu 14'ü kadın 62 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlan bu kişileri, 3 polis minibüsüyle Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Bu arada, Mustafa Topaloğlu, gazetecilerin kendisini görüntülemesine, "Cinayet mi işledik? İçeride insanlar eğleniyor işte" şeklinde tepki gösterdi.

Gözaltına alınanlar, haklarında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

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