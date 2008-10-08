Topaloğlu gözaltında

Aldığı bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri daha önce 8 kez basılan Etiler Aytar Caddesi üzerindeki 'Osmancık' isimli eğlence merkezine saat 01.00 sıralarında baskın düzenledi. Operasyonda 6 black jack masası, oyun pulları ve oyun kağıtları ele geçirilirken 12'si kadın toplam 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında türkücü Mustafa Topaloğlu da vardı.



Arkadaş ziyaretine gelmiş



Topaloğlu'nun polis aracına bindirilirken, görüntülenmemek için ceketiyle yüzünü kapattığı görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiğinde ise yüzünü gizleme gereği duymayan Topaloğu kumar oynamadığını söyleyerek "Arkadaş ziyaretine geldik, çay içelim dedik" dedi. Topaloğlu, "İçeride kumar mı oynanıyor?" sorusuna ise "Hayır, kumar falan oynanmıyor" yanıtını verdi.



İran uyruklu kadın kalp krizi geçirdi



Öte yandan, polisin baskın sonrası gözaltı işlemleri yaptığı sırada, yabancı uyruklu Azan Balakata isimli kadın fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadın tedavi için Özel Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı. İran uyruklu olduğu öğrenilen kadının kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Gözaltına alınan kişilere Kabahatlar Kanunu'na muhalefetten işlem yapılacağı öğrenildi.



