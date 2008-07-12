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Spor

Topal'ın hayali İngiltere

Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Mehmet Topal, yurt dışından gelecek tekliflere yeşil ışık yaktı.

12 Temmuz 2008 03:00

Tempo24-İngiltere Premiere Lig takımı Everton'un transfer etmek istediği iddia edilen Mehmet Topal, Galatasaray'ın izin vermesi durumunda Avrupa'da top koşturmak istediğini söyledi. Topal, Galatasaray ile olan sözleşmesinin devam ettiğine işaret ederek, ''Galatasaray'da mutluyum. Fakat kulübümün de yararına olacaksa ve yöneticilerimiz izin verirse Avrupa'da da oynamak isterim. Her şeyin hayırlısı'' şeklinde konuştu.

 

Mehmet Topal iyi bir tatil yaptığını belirterek, bu yıl da şampiyon olmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

 

MİLLİLER KAMPA KATILDI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Arda Turan, Ayhan Akman, Servet Çetin, Hakan Balta, Emre Aşık, Emre Güngör, Hasan Şaş ve PAF takımdan İrfan kampa katıldı.

 

THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'dan saat 10.20'de Düsseldorf havalimanına gelen oyuncular buradan kamp yapılan otele geçtiler.

 

Galatasaray'ın tercübeli futbolcusu Emre Aşık ise fazla ara vermeden tekrar futbol mücadelesinin başladığını, hem kendisi hem de Galatasaray için iyi bir sezon geçirmek istediğini söyledi.

 

Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve tekrar takımıyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade eden savunma oyuncusu Servet Çetin de, ''Sakatlığımdan sonra fazla bir çalışma yapamadım. İnşallah burada yavaş yavaş başlayacağım. Geçen yıl da, şampiyonluğa giden yol buradaki kampta başlamıştı. Önümüzde lig ve Şampiyonlar Ligi var. Umarım tekrar başarılı oluruz" diye konuştu.

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