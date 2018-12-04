Topaç: İşlem yapan yatırımcı sayısı 350 bine çıktı 

İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Borsa İstanbul’un 2017 yılında 250 bin kişi civarında olan işlem yapan aylık müşteri sayısının, Eylül ayında 350 bin kişiye kadar yükseldiğini belirtti.

Topaç, Borsa İstanbul’un dünyadaki en likit piyasalar arasında yer aldığını belirterek, pay piyasası işlemlerinin yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 3 trilyon liraya çıktığını; 2018 yılı boyunca özkaynak finansmanı yoluyla 14 milyar lira, borçlanma yoluyla 145 milyar lira kaynak yarattığını söyledi.

Teknolojik gelişmelerin aracı kurumların iş modelini değiştirdiğini belirten Topaç, aracı kurumlarca yapılan işlemlerin yüzde 45’inin internet üzerinden yapıldığını, ilk defa derlenen verilere göre algoritmik/yüksek frekanslı işlemleri de içeren doğrudan piyasa erişimi, (DMA) işlemlerinin toplam işlem hacmindeki payının yüzde 11 olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Yeni düzenlemelerle kaldıraçlı işlem hacmi daralırken, müşterilerin Borsa İstanbul’daki Vadeli İşlem ve Opsiyon Pazarında (VİOP) yöneldiği gözleniyor.

“Birlik verilerine göre VİOP’ta işlem yapan müşteri sayısı 2017 başında 8 bin 500 civarındayken, 2018 Eylül ayında 15 bin kişiye yükselirken; kaldıraçlı işlem yapan müşteri sayısı aynı dönemde 40 bin kişinin üzerinden, beş bin kişi civarına indi.

“Yakın zamanda sektörümüzün üçüncü çeyrek dönemine ilişkin verileri derledik. Aracı kurumlarımızın toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak yılın ilk dokuz ayında 2.4 milyar liraya çıktı.

“Giderlerdeki artışın yüzde 13’te kalması ve artan faaliyet dışı finansal gelirleri sayesinde aracı kurum sektörü net kârı iki katına çıkarak 1.1 milyar lira oldu

“Kısa vadeli borçlanma araçları ve para piyasası fonlarında Eylül ve Ekim aylarında 9 milyar lira civarındaki net sermaye çıkışı gerçekleşti.