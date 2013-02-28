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Sağlık

Topa kafa atmak, düşünce yapısını değiştiriyor

ABD'deki Teksas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, futbol topuna kafa atmanın uzun vadede beyin hasarına neden olup düşünme yapısını değiştirebildiğini ortaya çıkardı

28 Şubat 2013 23:17

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, futbol oynarken topa kafa atmak, uzun vadede beyne hasar verdiğini ortaya çıkardı. Araştırma, futbol oynayan gençlerin basit düşünce prosedürlerinde zorlandığını gösterdi.

Bilim insanları bu sonuçlara ulaşmak için futbol oynayan ortaokul öğrencilerinin düşünme becerilerini, futbola ilgi göstermeyen yaşıtları ile karşılaştırdı. Karşılaştırma işlemi için bir bilgisayar oyunu kullanıldı.

“PLos One” adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma, futbol oynamayan gençlerin, futbolcu yaşıtlarına kıyasla daha hızlı düşündüğünü ve oyunda önlerine konan hedefe daha kolay ulaştığını ortaya koydu.

Araştırmanın başında bulunan Dr Anne Serrano, “Futbol oynayanların topa kafa atarken beyin hücrelerine zarar verdiklerini düşünüyoruz. Bu da beynin bazı fonksyonlarının yavaşlamasına neden oluyor” dedi.

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