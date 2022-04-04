Topa dokunamadan düdük çaldı; Aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Zinedine Zidane'ın futbol kulübüne ait sahadan kovuldu

T24 Dış Haberler

Fransa’da göçmen karşıtı aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Éric Zemmour, göçmen çocuğu olan, Fransız teknik direktör Zinedine Zidane’ın futbol kulübünden kovuldu. Zemmour'un kiraladığı sahada çekim yapmasına izin verilmedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, seçim kampanya filmi için Aix-en-Provence’da Zidane’ın futbol kulübünün sahasını kiralayan aşırı sağcı Zemmour ve ekibi, çekim yapmaya başladığı sırada sahanda kovuldu.

Eric Zemmour’un topa ayağı değmeden, Zinedine Zidane’ın abisi Noureddine Zidane düdüğü çalarak “Onları buradan çıkarın” dedi.

Kulüp personeli sahayı boşaltmaya çalışırken Zemmour, çekim ekibine “Burada ne olduğunu bilmiyorum, stadyumu kiraladık” dedi.

Saha personeli, Zemmour ve ekibini çıkarmaya çalışırken saha kiralama ücreti olan 160 Euro’yu geri vereceklerini de söyledi. Zemmour giderken “Burada oynama hakkımız yok mu? Bu, çok şeyi açıklıyor” dedi.

Zidane, futbol takımının aşırı sağcı Zemmour ile ilişkilendirilmesini istemediğini söyledi.

Marsilya doğumlu “Zizou” lakaplı Zinedine Zidane, Paris’e 1953 yılında göçen Cezayirli ailenin en küçük çocuğu. Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Zidane, şu an teknik direktörlük yapıyor.