Top top ağaçlarımız var!

Çoban püskülü

Kartopu

Anadolu şimşiri

Kadife çamı

Kimse monotonluğu sevmez. Bahçeniz de… Ona biraz hareket katmak sizin elinizde! Top görünümlü ağaçlara ne dersiniz? Bahçenize derli toplu bir görünüm kazandıracaklardır…IlexHer dem yeşildir. Yapraklarının değişik bir formu vardır. Alacağınız fideyi doğrudan toprağadikebilirsiniz. Karanlıktan pek hoşlanmaz. Mayıs ayında beyaz çiçekler açar. Aralık sonundaysa küçük, parlak, kırmızı meyveleri olgunlaşır. Eksi 15 dereceye kadar dayanır.Güneşi sever ama hafif gölgeye de itiraz etmez. Geçirgen ve nemli toprağı tercih eder. Gençken yeşil olan gövde kabuğu ilerleyen senelerde griye döner. Yapraklarının üst yüzü koyu, alt yüzü açık yeşil, derimsi ve parlaktır. Çit ağacı olarak kullanılır.Viburnum opulusNemli organik maddece zengin, verimli topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. İlkbahar döneminde açan beyaz çiçekleri, sonbaharda siyah küçük toplara dönüşür. Yuvarlak şekil kazanması için, kuruyan biçimsiz dalları düzenli olarak budayın. Çit için ideal bir bitkidir.Su isteği fazladır. Yaz döneminde yarı odunsu dallarından çelik alarak üretebilirsiniz. Mayıs, haziran döneminde açan sarımsı, beyaz çiçekleri, yassı bir top şeklindedir. Verimli çiçekleri bal salgılar ve arıları çağırır. Her mevsim ayrı güzeldir. Bu nedenle bahçenizin en güzel köşesini hak eder.Buxus sempervirensSık dallarıyla tam bir çit bitkisidir şimşir. Boyu genellikle bir, iki metre arasındadır. Yumurtaşeklinde her dem yeşil yaprakları vardır. Çok uzun ömürlüdür; 200 yıl kadar yaşar. Ocak, mayıs döneminde beyazımsı yeşil yapraklar açar.Büyümesi oldukça yavaştır. Budamaya iyi cevap verir. Bu nedenle istediğiniz formu vermeniz çok kolay olacak. Kök sistemleri yüzeyseldir. Tam güneş ya da hafif gölgeye dikilmelidir. Rüzgardan korunursa mutlu olur. Geçirgen ve nemli toprakta sağlıklı gelişim gösterir. Yaz aylarında toprağını hafifçe malçlayın. Üretimini tohumla ya da yazın çelikle yapabilirsiniz.Cryptomeria japonicaDüzgün gövdeli, piramit yapılı bir orman ağacıdır. Yaz aylarında yaprakları açık yeşil renktedir. Sonbahardaysa yapraklar soğuğa karşı korunmak üzere bronz ya da mavi-yeşil bir renk alır. İlkbahar başında çiçeklenir. Nemli deniz ikliminde iyi gelişim gösterir. Doğrudan güneş alan bir alanı tercih eder. Yarı gölgede de yaşar.Organik maddece zengin bir toprağa dikmeye özen gösterin. Özellikle sonbaharda düzenli sulayın. Tohumla üretilir. Kültür bitkisi olanlarsa aşı ve çelik alma yöntemiyle çoğaltılır. Çelikler yapraklı kısımlar toprağa gelecek şekilde ters dikilmelidir.