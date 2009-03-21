Top Shop 2009 İlkbahar-yaz koleksiyonu

Biz sizin için 'Witchcraft' koleksiyonundan bir şeyler seçtik .Eğer ben bu kadar iddalı olamam diyenlerdenseniz elbette Top Shop'un klasik modelleri de vitrinlerdeki yerini aldı.Çiçekli triko ve ceketler, jeanler, mini elbiseler, rengarenk taytlar, şık topuklu ayakkabılar...Topshop 2009 İlkbahar Yaz koleksiyonu her zevke hitap eden kullanışlı tasarımların yer aldığı gözde koleksiyonlar arasında yer alıyor.