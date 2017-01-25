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Yaşam

Top modelden "İnterseks doğdum" açıklaması

BM verilerine göre "interseks" kişiler, toplam dünya nüfusunun yüzde 1,7'sini oluşturuyor

25 Ocak 2017 16:11

Belçikalı top model Hanne Gaby Odiele, "interseks" yani hem erkek hem kadın cinsiyet özelliklerine sahip olarak doğduğunu açıkladı.

ABD'de yayımlanan USA TODAY gazetesine konuşan 29 yaşındaki model, "tabuları yıkmak amacıyla" bu açıklamayı yaptığını söyledi.

Odiele, "inmemiş testis" denilen tıbbi durumla doğduğunu, kanser riski taşıması nedeniyle 10 yaşında ameliyatla yumurtalıklarının alındığını belirtti.

"Ameliyattan bir süre sonra çocuk sahibi olamayacağımı anladım" diyen Odiele, "Regl olmuyordum. Kendimde bir farklılık olduğunun farkındaydım" dedi.

Tıbbi adı "Androjen Duyarsızlığı" olan sendromla doğan Odiele, "Yaşadığımız bu zamanda ve çağda bunlardan bahsetmenin tamamıyla normal olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

18 yaşında vajina konstrüksiyon ameliyatı olan ünlü model, kendi yaşadığı sıkıntıları başkalarının yaşamaması, ailelerin gereksiz ameliyatlardan çocuklarını koruması gerektiğini düşündüğü için bu açıklamayı yaptığını kaydetti.

Eşinden ve Vogue dergisinden övgü

"İnterseks" olmanın büyütülecek bir şey olmadığını söyleyen Hanne Gaby Odiele, "Eğer benimle baştan beri dürüst olunsaydı… Bunun bende bir travma olmasının sebebi dürüst olunmamasıdır" dedi.

Odiele'in model olan eşi John Swiatek de, USA TODAY'e, eşinin durumu hakkında konuşmasından gurur duyduğunu açıkladı.

Ünlü moda dergisi Vogue ise "İnterseks olarak doğanlar sesi" diyerek tanımladığı Odiele'in cesaretini övdü.

Birleşmiş Milletler verilerine göre "interseks" kişiler, toplam dünya nüfusunun yüzde 1,7'sini oluşturuyor.

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BelçikalıHanne Gaby Odiele

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