Top Model yarışmasında yanlış anons!

T24- TV’den canlı yayınlanan Avustralya’nın Top Modeli adlı yarışmanın finalinde yanlış finalist galip ilan edildi.





Kelsey Martinoviç halk oyuyla şampiyon ilan edildi ve taç giydi ama tacını kabul konuşmasını yaparken sunucu Sarah Murdoch sözünü kesit.



Kulaklığından kendine söylenenleri başını sallayarak dinleyen sunucu, “Kendimi çok rahatsız hissediyorum. Çok üzgünüm, bu tamamen bir kazaydı” dedi.









Daha sonra da gerçek galibin 18 yaşındaki Amanda Ware olduğunu açıkladı. Murdoch, “Canlı yayında böyle şeyler oluyor. Bu delilik, delilik, delilik” dedi.



Yaklaşık bir dakika boyunca yarışmayı kazandığını sanan Martinoviç ise haberi olgunlukla karşılamış gibi göründü. Martinoviç, “Böyle şeyler olur, bu dürüstçe yapılmış bir hata” derken, Murdoch, “Nasıl böyle bir şey oldu?” diye söyleniyordu.



Murdoch, “Önde giden sürekli değişiyordu. Aradaki oy farkı gerçekten bir ya da iki oydu…ve sonunda Amanda kazandı” diyerek yapılan gafı açıklamaya çalıştı.



The Sydney Morning Herald gazetesi gönül almak amacıyla Martinoviç’in de 25 bin Avustralya doları ile ödüllendirildiğini belirtti.



